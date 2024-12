Concorrenti The Voice Kids 2024: chi ha conquistato la finale

Dopo le prime tre puntate, The voice kids 2024 che torna in onda oggi, 6 dicembre, in prima serata con la quarta puntata, ha già i suoi finalisti. Grazie al “Super pass” che permette ai giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino di portare subito in finale un concorrente, ci sono già alcune, piccole voci che hanno strappato il biglietto per l’ultima puntata. In finale, infatti, ci sono la 13enne Maria Sofia Corona ha conquistato la finalissima grazie a Gigi D’Alessio e Alessio Di Stefano che ha incantato tutti con Sweet child o’ mine dei Guns N’ Roses.

Nella terza puntata di The Voice kids 2024, inoltre, ha conquistato la finalissima anche Gabriel che ha cantato Let It Be dei Beatles. Il giovane cantante è stato scelto da Loredana Berté che ha usato il suo Super Pass per farlo andare direttamente in finale.

Concorrenti The Voice kids 2024: tutte le squadre

In attesa della quarta puntata di The Voice kids 2024 che è dedicata alle ultime blind auditions, la squadra di Arisa è formata dai seguenti cantanti: Emma Milani (13 anni), Annamaria Mihalache (11 anni), Giulia Fina (10 anni); Alessio Di Stefano (12 anni) ed è già in finale; Aurora Di Profilo (14 anni); Giorgia Allegrini (14 anni) con l’esibizione di Oro di Mango ha stupito tutti i coach; Flaminia Occhipinti (10 anni) ha conquistato Arisa sulle note di Avrai di Claudio Baglioni. Nella squadra di Loredana Bertè, invece, troviamo: Melissa Memeti (13 anni); Asia Bavaro (12 anni); Marco Della Mura (14 anni); Benedetta Morzetta (10 anni); Sara Ghinassi (13 anni); Gabriel Jimenez Martinez, 12 anni, scelto da Loredana Bertè e direttamente in finale; Martina Panarello (13 anni), ha cantato La compagnia di Vasco Rossi.

Francesco Maugeri, 12 anni, che aveva conquistato tutti i coach seduti sulle poltrone rosse; Sofia Menegatto (13 anni); Tommaso Aiello (14 anni); Maria Sofia Corona, 13 anni, direttamente in finale; Dennis Benincasa, 13 anni, scelto anche da Loredana Bertè; Linda Loreti, 12 anni, che si è esibita sulle note di Sei nell’anima di Gianna Nannini; Francesco Occhipinti, 10 anni, che ha cantato Abbracciame di Andrea Sannino sono i componenti della squadra di Gigi D’Alessio. Infine, la squadra di Clementino è così formata: Alessandro Pompeo (10 anni);

Cecilia Cataldo (14 anni); Silvano Fava (10 anni); Alessandra Colacarlo (14 anni); Isabel Durastante, 8 anni. Per lei si era voltato anche Gigi D’Alessio; Riccardo Callegari, 12 anni, direttamente in finale e Federico Lo Porto (12 anni) con Tutta colpa mia di Elodie.

