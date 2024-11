Concorrenti The voice kids 2024: i talenti delle Blind audition

Nuovi talenti sono pronti a salire sul palco di The voice kids 2024 che torna in onda questa sera con la seconda puntata. Con Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè girati di spalle, tutti i concorrenti ovvero ragazzi tra i 7 e i 14 anni sfoggiano un immenso talento vocale con cui sperano di superare l’audizione al buio. C’è anche chi spera di poter conquistare l’accesso diretto alla finale, saltando le successive audizioni, grazie al “Super Pass” che può essere utilizzato da un giudice per garantire a un concorrente l’accesso diretto alla finale.

The Voice Kids 2024, 2a puntata/ Diretta: Blind Audition per Arisa, Clementino, D'Alessio e Loredana Bertè

Questa sera, dunque, sul palco di The voice kids 2024 saliranno tanti giovani talenti: in alcuni casi si tratta di talenti naturali che sono alla prima esperienza mentre in altri casi si tratta di voci che già studiano canto e che hanno avuto precedenti esperienze. Ad unirli tutti è la passione per la musica.

Concorrenti The voice kids 2024: chi ha superato le blind audition

Durante la prima puntata di The Voice kids 2024, ad affrontare le blind audition, sono stati diversi concorrenti tra cui spiccano quelli che sono riusciti a conquistare la fiducia dei coach strappando il biglietto per la fase successiva. Tra i concorrenti che hanno superato senza problemi le audizioni al buio ci sono Emma che ha cantato In cerca di te di Simona Molinari e che, pur essendo stata scelta da tutti, ha deciso di entrare a far parte della squadra di Arisa; Annamaria è entrata a far parte della squadra di Arisa dopo aver cantato Esseri umani di Marco Mengoni; Alessandro, invece, si è esibito sulle note di Rock’n’roll robot di Alberto Camerini e ha scelto la squadra di Clementino.

THE VOICE KIDS 2024, 1a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Cecilia canta i Queen e conquista la giuria!

E ancora: Melissa, dopo aver incantato tutti con Listen di Beyoncé, ha scelto Loredana Bertè; Giulia che è riuscita a realizzare il suo sogno perché voleva entrare nella squadra di Arisa come ha poi fatto; Alessio che, grazie al super pass utilizzato da Arisa, ha conquistato subito la finalissima; Francesco che poteva scegliere tra tutti i giudice entrando, poi, nella squadra di Gigi D’Alessio; Asia ha scelto Loredana Bertè e Cecilia che ha scelto Clementino.