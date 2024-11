The Voice Kids 2024: nuova puntata per lo show di Antonella Clerici

Dopo il successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.451.000 spettatori pari al 21.5% di share, The Voice kids 2024 torna in onda oggi, venerdì 22 novembre, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata. Al timone dello show ritroviamo, come sempre, Antonella Clerici, perfetta padrona di casa, capace di emozionarsi e di accogliere come una mamma tutti i giovani concorrenti che, accompagnati dalle famiglie, provano a vivere un’emozione unica su un palco così importante.

A giudicare i giovani talenti che hanno scelto di mettersi in gioco partecipando al talent è sempre la giuria della scorsa edizione che è stata confermatissima. Con Antonella Clerici, così, anche questa sera, tornano Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè che danno vita anche a simpatici siparietti provando a portare nella propria squadra i migliori talenti.

The Voice Kids 2024: cosa accade nella seconda puntata delle blind audition

Quella in onda questa sera è la seconda puntata di The Voice kids 2024 dedicata alle blind audition: tutti i concorrenti salgono sul palco contando solo sul potere della voce con cui sperano di conquistare la fiducia dei coach Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè che hanno la possibilità di scegliere i componenti della propria squadra.

Anche questa sera, ciascun coach potrà avvalersi del “Super Pass” garantendo a un concorrente l’accesso diretto alla finale, e del “Super Blocco” con cui impedire a un altro coach di scegliere un concorrente. Al termine della fase delle audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti.

Come vedere in diretta streaming The Voice Kids 2024

La seconda puntata di The voice kids 2024 può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, al termine dell’appuntamento quotidiano con Affari tuoi, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione di Raiplay, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.