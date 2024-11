Concorrenti The Voice Kids 2024: chi ha conquistato la finale

La terza puntata di The Voice Kids 2024, in programma questa sera su Raiuno, porterà sul palco nuovi, piccoli concorrenti di età compresa tra i 7 e i 14 anni, presentati da Antonella Clerici e giudicati da Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè pronti a prendere nella propria squadra le voci più belle ma anche a regalare immediatamente la finalissima. Finora, gli unici concorrenti che, grazie al Super pass hanno portato a casa il biglietto per la finalissima sono stati Maria e Alessio. La 13enne Maria Sofia Corona ha conquistato la finalissima grazie a Gigi D’Alessio che, dopo aver bloccato Arisa, Loredana Bertè e Clementino, le ha regalato l’importante pass.

Alessio Di Stefano, invece, si è presentato sul palco con Sweet child o’ mine dei Guns N’ Roses stupendo la giuria e, in particolare Arisa che ha deciso di portare il piccolo cantante nella propria squadra utilizzando anche il super pass per regalargli immediatamente la finale.

Concorrenti The Voice Kids 2024: nuovi talenti sul palco

Nel corso della terza puntata di The Voice Kids 2024, sono diversi i concorrenti che proveranno a far girare anche un solo giudice per poter continuare l’avventura sul palco del talent show di Raiuno. Accompagnati dai genitori, ma anche da altri parenti o persone importanti per la loro formazioni, i concorrenti si raccontano prima ai microfoni di Antonella Clerici per poi sfoggiare la propria voce.

Spesso si tratta di talenti innati che, senza aver studiato, sfoggiano una voce straordinaria. In altri casi, invece, si tratta di ragazzi che hanno già cominciato a studiare per provare a trasformare la passione per la musica in un vero lavoro. Chi, dunque, questa sera riuscirà a superare lo scoglio delle blind audition conquistando la fiducia di uno o di tutti i giudici? Lo scopriremo nel corso della serata.