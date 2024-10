Concorrenti X Factor 2024, chi andrà agli Home Visit? Anticipazioni di stasera 10 ottobre

Sta per tornare un’altra puntata di X Factor 2024 con la seconda parte dei Bootcamp. Stavolta a scegliere chi saranno i concorrenti diretti agli Home Visit sono Paola Iezzi e Manuel Agnelli dopo una prima parte con Achille Lauro e Jake La Furia. Oggi, giovedì 10 ottobre torneranno quindi i temutissimi switch sulle fatidiche sedie: vi ricordiamo che saranno solo 4 i posti disponibili, su 12 concorrenti per ogni giudice. Un compito davvero arduo, che sicuramente Agnelli e Paola svolgeranno nel migliore dei modi per formare due squadre incredibili per questa stagione tutta nuova di X Factor 2024.

Questa edizione vuole dare un vero e proprio taglio al passato, riavvolgendo il nastro e ritrovando il vero spirito del programma. I giudici si sono messi d’accordo per fare scelte oculate, senza propendere per cantanti già bravi, ma per artisti nel vero senso della parola, con qualcosa da raccontare e con tanta emozione da dare al pubblico. E dopo la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2024 ne abbiamo avuto la riprova: Jake La Furia e Achille Lauro hanno scelto le loro squadre da portare agli Home Visit. Per quanto riguarda Lauro, troviamo i Patagarri, Ibrahim, Les Votives e il bravissimo Lorenzo, mentre Jake ha dato un’occasione a Elmira, a Potara, ai The Foolz e a Francesca.

Home Visit di X Factor 2024, chi si sfiderà oggi 10 ottobre? Anticipazioni sui cantanti di Paola Iezzi e Manuel Agnelli

Gli Home Visit di X Factor 2024 stanno per iniziare, ma manca un ultimo step, i famosi Bootcamp. Stasera 10 ottobre vedremo in azione Manuel Agnelli e Paola Iezzi, mentre rivedremo Giorgia alla conduzione. I concorrenti candidati agli Home Visit saranno: Jacqueline, Lorenzo, Monna E, Daniel Gasperini, Pablo Murphy, Dia Wave, Sara Russo, Beatrice Fita, Florilegio, Tara, Antonio Silvestri, Aurora Venosa, Elena Badii, Dimensione Brama, The Moonquakes, I Frammenti, I Soloperisoci, Aura & Marilyn, A Flower Tide, I Puncake. Chi tra di loro si aggiudicherà il benestare dei giudici per passare agli Home visit di X Factor 2024?

A sfidarsi saranno tanti concorrenti, ma solo Manuel Agnelli e Paola Iezzi potranno con la loro esperienza, scegliere chi sarà il cantante che merita di salire su quel palco e iniziare la straordinaria avventura. Grande fermento per la cantante Tara ma anche per Mimì Caruso che ha ottenuto il pass di Manuel Agnelli, il quale si è commosso durante la sua esibizione e ha lasciato la sedia da giudice per andare ad abbracciarla, una scena che è andata virale sul web. Mimì Caruso ha portato sul palco una canzone di Lucio Battisti, “E penso a te”, conquistandosi un posto diretto in squadra.