Concorsi pubblici 2020, bandi pubblicati/ 30 posti assistente parlamentare: requisiti

Non capita spesso che vengano indetti concorsi pubblici per i ruoli interni al Parlamento italiano e dunque quando emerso nell’ultima Gazzetta ufficiale pubblicata nella giornata di ieri 14 gennaio 2020 resta degno di nota: il Senato della Repubblica ha indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare. Nel testo preparato e pubblicato dagli Organi Costituzionali e di Controllo della Repubblica, si legge con chiarezza come «per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all’art. 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali». Non solo, resta sempre in facoltà dell’Amministrazione «adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato e, in presenza delle qualificazioni necessarie, anche a mansioni tecnico-specialistiche». Sul fronte requisiti, oltre all’essere cittadini italiani con pieno esercizio di diritti civili e politici, il bando di concorso per assistenti parlamentari prevede che gli aspiranti candidati siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado con un voto non inferiore a 8/10 oppure – se rilasciato secondo l’ordinamento previgente – di scuola media con giudizio non inferiore a buono, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente al suddetto diploma, con provvedimento dell’autorità italiana competente. L’età deve essere tra i 18 e i 35 anni e vi deve essere anche il pieno possesso dell’idoneità fisica relativa alle specifiche mansioni professionali dell’Assistente parlamentare,

CONCORSI PUBBLICI: DOMANDA E PROVE PER ASSISTENTE PARLAMENTARE

Tra i concorsi pubblici banditi ieri, quello indetto dal Senato richiede specificamente che la domanda di partecipazione venga presentata in modalità telematica presso l’indirizzo concorsi.senato.it, raggiungibile anche dal portale istituzionale del Senato della Repubblica. Per accedere all’applicazione il candidato deve essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): qualora il candidato ne fosse sprovvisto può ovviamente richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. La domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre la scadenza del 14 febbraio 2020. I 30 posti per assistente parlamentare verranno selezionati dopo tre prove scritte, tre orali e due tecniche: per quanto riguarda le prove scritte, la prima verte in 5 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri e 5 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano; la seconda in 5 quesiti concernenti il primo soccorso e 5 quesiti concernenti la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio; la terza è una traduzione «di un testo dalla lingua inglese – con livello di competenza B1 senza l’ausilio di vocabolario». Qui il testo integrale del bando di concorso per assistenti parlamentari

