Concorsi pubblici, bandi in scadenza/ Ministero Giustizia, 300 posti per notaio

Tra i primissimi bandi di concorsi pubblici in scadenza con l’apertura del nuovo anno troviamo di certo quello per 300 posti di notaio indetto dal Ministero della Giustizia, un settore che da tempo attende un ricambio generazionale e un turnover necessario in molti sedi d’Italia. Il maxi concorsi inserito in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre scorso è indetto per la Regione Lazio con l’obiettivo di contratto a tempo indeterminato per tutti gli aspiranti candidati aventi come titolo di studio la laurea in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche. La domanda di ammissione al concorso – corredata di marca da bollo del valore di euro 16,00, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 – deve essere presentata o spedita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante entro e non oltre il 9 gennaio 2020 prossimo. La domanda telematica di partecipazione al concorso invece deve essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul portale internet del Ministero della giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni”.

CONCORSI PUBBLICI MIN.GIUSTIZIA: I REQUISITI PRINCIPALI

Per poter essere ammessi al bando per notaio tra i concorsi pubblici della Regione Lazio, il testo ufficiale redatto dal Ministero della Giustizia prevede due requisiti principali: in primis, per essere ammessi al concorso «gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dall’articolo 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non devono aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto». Sempre il bando di concorso notaio aggiunge un secondo requisito: è infatti necessario che gli aspiranti candidati «non siano stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte della commissione. Diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui il titolo è stato conseguito, oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148». A questo indirizzo trovate il testo integrale del bando di concorso pubblico per ruolo di notaio in Regione Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA