Concorsi scuola 2024: le convocazioni per prove orali e pratiche/ Via anche alle suppletive

Sono arrivati gli avvisi di convocazione per le prove orali e pratiche dei concorsi scuola 2024: i colloqui cominceranno dai candidati il cui cognome comincia con la lettera estratta dalla Commissione durante il sorteggio in seduta pubblica. Come sottolinea Orizzonte Scuola, è consigliabile controllare costantemente la propria casella di posta elettronica per la convocazione e non soltanto.

Sono intanto in corso le prove suppletive dei concorsi docenti di infanzia, primaria e secondaria, che si svolgeranno nei prossimi giorni. Solo pochi giorni fa sono stati pubblicati gli avvisi relativi al calendario: potranno partecipare le candidate in stato di gravidanza e allattamento che nella fase ordinaria rientravano nell’articolo 11, comma 6 e i candidati in possesso di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione alle procedure concorsuali. Le suppletive dei concorsi scuola 2024 si svolgeranno per infanzia e primaria il 17 luglio 2024 in un unico turno pomeridiano: alle 13.30 inizieranno le procedure di riconoscimento e successivamente avrà inizio la prova, che si svolgerà dalle 14.30 alle 16.10.

Concorsi scuola 2024: le sedi d’esame delle suppletive

Per le prove suppletive dei concorsi scuola 2024, per la secondaria di primo e secondo gravo, si terranno il 18 luglio 2024 in un unico turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10: anche in questo caso le procedure di identificazione cominceranno alle 13.30. Le prove, come spiega Orizzonte Scuola, si svolgeranno nella Regione che ogni candidato ha stabilito nella propria istanza di partecipazione. L’esatta sede di esame, con la loro precisa ubicazione, è comunicata agli interessati dagli Uffici regionali scolastici.

I candidati che hanno diritto a svolgere la prova dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale: in caso di mancata presentazione nel giorno stabilito e nella sede esatta, viene disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Come sottolineato dal ministero nel proprio comunicato in merito alla prova suppletiva, “i candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole sono tenuti a presentarsi per svolgere la prova scritta suppletiva presso le sedi appositamente individuate dagli Uffici scolastici regionali, muniti di copia del provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere la prova.

