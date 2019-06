Concorso Dsga 2019, ammessi prova scritta/ Risultati candidati ed elenchi regionali

Dopo essersi sottoposti alla prova preselettiva del Concorso Dsga 2019, i candidati stanno prendendo visione dei risultati. Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli esiti in questi giorni, quindi la prossima settimana probabilmente tutti i candidati potranno prendere visione della propria prova accedendo nell’apposita sezione di Istanze online. La prova preselettiva del Concorso Dsga 2019 non contribuisce alla formazione del voto finale della graduatoria di merito, ma è decisiva per essere ammessi o esclusi allo step successivo, quello delle prove scritte. Il 20 settembre tra l’altro verrà comunicata la data delle prove scritte in Gazzetta Ufficiale. Sono due quelle previste dal bando: entrambe dureranno 180 minuti e si svolgeranno nella stessa data in ogni Regione. L’elenco delle sedi, individuate dagli USR, saranno rese note almeno 15 giorni prima dalla data effettiva dello svolgimento delle prove.

CONCORSO DSGA 2019, LE PROVE SCRITTE

Per quanto riguarda le due prove scritte previste dal bando di Concorso Dsga 2019, la prima prevede 6 domande a risposta aperta per accertare la preparazione del candidato sugli argomenti illustrati nell’allegato B del decreto ministeriale, mentre la seconda, a contenuto teorico-pratico, consiste nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto relativo agli argomenti dell’allegato B. Per superare le prove sarà importante studiare in maniera approfondita le discipline previste dal bando e mettere alla prova la propria capacità di redazione di un atto relativo ad un caso specifico. Il consiglio è di cominciare la preparazione con testi sulle discipline oggetto d’esame e con casi pratici risolti, mentre man mano vengono pubblicati i risultati della prova pre-selettiva, che peraltro vi riportiamo di seguito. Chiaramente si tratta degli elenchi al momento disponibili.

Gli elenchi pubblicati:

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA



© RIPRODUZIONE RISERVATA