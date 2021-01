Conferenza stampa Arcuri, diretta video/ Piano vaccini: arriva nuova piattaforma

Alle ore 18.30 si rinnova l’appuntamento settimanale con la conferenza stampa del Commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri: con la consueta diretta video sul canale YouTube di Invitalia, il commissario si appresta ad aggiornare pubblicamente l’evoluzione della pandemia nel nostro Paese con dati, monitoraggi ed eventuali novità sulla campagna di vaccinazione. Nel pieno di una crisi di Governo ormai consumata con l’addio di Italia Viva, l’esecutivo è riuscito la scorsa notte comunque ad approvare il nuovo Decreto legge anti-Covid con le misure valide dal 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo: il Dl serve da “cornice” normativa al nuovo Dpcm in arrivo domani e attivo anch’esso dalla giornata di sabato prossimo.

Stamane nell’incontro con le Regioni il commissario Arcuri ha anticipato alcuni dei punti che saranno all’ordine del giorno della conferenza a breve: «E’ necessario innalzare l’ efficacia della campagna di vaccinazione, garantendo sempre la massima somministrazione possibile delle dosi consegnate (il 70%) e, allo stesso tempo, un 30% di stock per le dosi di richiamo».

CONFERENZA ARCURI: NOVITÀ SUI VACCINI

Ad oggi l’Italia resta il primo Paese in Europa per velocità di vaccinazione e da questo partirà la disamina del commissario Arcuri in conferenza stampa: in attesa dell’arrivo dal 20 gennaio del primo gruppo di medici e infermieri assunti tramite bando pubblico, Arcuri ha ricordato alle Regioni che «si sta stabilizzando il rapporto tra dosi consegnate e somministrate». Nel frattempo nel nuovo Decreto anti-Covid approvato ieri in Cdm è stato introdotto un nuovo strumento aggiuntivo per agevolare l’attuazione del piano vaccinale: «in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento».

Inoltre, sottolinea il comunicato del Governo al termine del Consiglio, «su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute».



© RIPRODUZIONE RISERVATA