Conferenza stampa Cts/ Video: “Primi segnali di abbassamento indice Rt”

Indice Rt in calo, esattamente come le terapie intensive negli ultimi quattro giorni: così Franco Locatelli e Giovanni Rezza nel corso della conferenza stampa del Cts. Il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Rezza, ha evidenziato: «È stato registrato un decremento dell’RT, sceso questa settimana all’1,43. Indica una certa diminuzione della trasmissione». Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha spiegato: «Una iniziale ma chiara decelerazione della curva della trasmissibilità dell’infezione. Il dato dell’RT è evidentemente una sorta di indicatore di questo tipo di variazione della curva e della decelerazione. Ieri è stato il quarto giorno di fila in cui si osservava un calo nelle terapie intensive, ciò indica che il sistema messo a punto funziona». E la strada sembra essere quella giusta, ha precisato Locatelli: «La decelerazione andrà confermata ma deve essere fortemente motivante di andare nella direzione di fare flettere la curva».

CONFERENZA STAMPA CTS, BRUSAFERRO: “NON C’É ANCORA CALO”

Bisogna fare flettere la curva epidemica: questo è il messaggio degli esperti nel corso della conferenza stampa del Cts. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha tenuto a precisare che la scorsa settimana si parlava di un «rallentamento della curva», mentre questa settimana «c’è una lieve remissione dell’RT», che però non si traduce «in un calo della curva, considerando che il numero dei casi è ancora significativo». Non si può allentare la tensione, il monito del numero uno Iss. Sempre nel corso della conferenza stampa del Cts, gli esperti hanno rimarcato: «Tutte le regioni sono a rischio alto, da qui l’appello per mantenere o rafforzare le misure messe in atto, perché è importante ridurre il numero di nuovi casi e la trasmissione». Clicca qui per seguire la diretta video.



