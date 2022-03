Conferenza stampa Draghi, diretta video/ I temi: guerra in Ucraina, gas, spese Nato

LA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI CON LA STAMPA ESTERA

Si terrà alle ore 12 presso la sede dell’Associazione Stampa Estera la nuova conferenza stampa del Premier Mario Draghi: l’incontro con i giornalisti esteri sarà l’occasione per fare il punto sull’attuale situazione della guerra in Ucraina, specie dopo il colloquio telefonico di mercoledì tra Draghi e il Presidente russo Vladimir Putin.

La diretta in video streaming della conferenza stampa con la stampa estera sarà trasmessa come sempre dai canali YouTube e social di Palazzo Chigi a partire da mezzogiorno, appena terminato il Consiglio dei Ministri tenutosi stamane. Si partirà inevitabilmente dalla telefonata tra Roma e Mosca di ieri pomeriggio, dove sono stati poste le basi per una cadenza settimanale degli incontri in videoconferenza tra Draghi e lo “zar” russo. «Presidente, la chiamo per parlare di pace», ha esordito così l’ex Bce incontrando da remoto Vladimir Putin: «Al centro del colloquio l’andamento del negoziato tra la Russia e l’Ucraina e i suoi ultimi sviluppi. Il Presidente Draghi ha sottolineato l’importanza di stabilire quanto prima un cessate il fuoco, per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale. Il Presidente Draghi ha ribadito la disponibilità del governo italiano a contribuire al processo di pace, in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia. Il Presidente Putin ha descritto il sistema dei pagamenti del gas russo in rubli. I due leader hanno concordato sull’opportunità di mantenersi in contatto», si legge nella nota di Palazzo Chigi che oggi in conferenza stampa sarà molto probabilmente sviscerata in ogni suo dettaglio.

DRAGHI E I POSSIBILI TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA

Sulla guerra in Ucraina e soprattutto sui negoziati di pace in corso in questi giorni si gioca tutto l’impegno del Premier Draghi come possibile elemento di “mediazione” interna all’Ue assieme a Macron e Scholz. La piena adesione alla Nato e la scelta di imporre dure sanzioni contro Mosca non stanno impedendo il ripristino – molto fragile, va detto – dei colloqui con Putin.

Sul piatto – e saranno tutti temi da condurre nella conferenza stampa con la Stampa Estera di questo pomeriggio – la guerra energetica come diretta conseguenza della battaglia sul campo tra russi e ucraini: il pagamento del gas russo in rubli, minaccia lanciata fino a ieri dal Presidente Putin, ha visto una sorta di “proroga” della deadline voluta dallo stesso Cremlino, davanti al fronte compatto di Ue e G7 contrari alla rottura dei contratti stipulati con moneta Euro. Da Gazprom però la situazione è tutt’altro che stabile, visto le indiscrezioni dalla Russia che parlano di possibile “blocco totale del gas verso i Paesi ostili”, ovvero coloro che hanno lanciato sanzioni contro Mosca dopo il primo mese di guerra in Ucraina. Di questo Draghi proverà a darne aggiornamenti, così come sulla crisi delle materie prime, il costo dell’inflazione (dati Istat del marzo 2022 vedono cifre mai così alte dal 1991, sfiora il 7%) e infine le spese militari frutto degli impegni Nato (accordi del 2014). Su questo particolare punto negli ultimi giorni il M5s di Conte ha provato a puntare i piedi contestando l’inserimento dell’adeguamento sul riarmo all’interno del prossimo Def: Draghi si è opposto con forza al tentativo di “strappo” dei 5Stelle ma le tensioni nella maggioranza restano e sarà lo stesso Premier a informare, probabilmente, nel punto stampa odierno.

