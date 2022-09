Conferenza stampa Enrico Letta/ Diretta streaming video: flop Pd, verso dimissioni?

DIRETTA CONFERENZA STAMPA LETTA IN STREAMING VIDEO: IL BIVIO DEL LEADER PD

C’è aria di resa dei conti nel Partito democratico dopo i risultati alle Elezioni Politiche 2022 che certificano la sconfitta. Ne parlerà il segretario Enrico Letta nella conferenza stampa organizzata alla sede del Nazareno. Inizialmente convocata alle ore 11:00, poi è stata spostata alle 11:30, secondo quanto annunciato proprio da fonti dem. Anche questo testimonia la difficoltà del momento nel centrosinistra, così come il fatto che finora abbia parlato solo Debora Serracchiani. Di sicuro per Enrico Letta questo è il momento più buio. Ora è a un bivio: lasciare il Pd per tornare a insegnare o cercare di salvare il salvabile. D’altra parte, c’è un congresso previsto a febbraio-marzo, quindi tra poco meno di un mese verranno avviate le procedure. Per cui, a meno che Letta non decida di dimettersi subito, potrebbe esserci un ricambio soft.

Ma con chi? Scalpita Beppe Provenzano, mentre Goffredo Bettini muove le pedine. La sua idea è di lanciare Elly Schlein, che è un volto nuovo e ha buoni rapporti con M5s. Così pure Stefano Bonaccini, che non si sbilancia. «Una cosa è certa, non diventerò mai segretario contro Letta», avrebbe detto negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal Corriere. Una cosa sembra certa: Enrico Letta ha le ore (o forse i giorni) contate e la verità sul suo futuro potrebbe arrivare in conferenza stampa.

CONFERENZA STAMPA LETTA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: ANNUNCIA DIMISSIONI?

C’è grande curiosità, dunque, sulla diretta streaming video della conferenza stampa di Enrico Letta, che ieri ha seguito lo spoglio nella sede nazionale del Pd. C’era fiducia nello scatto finale, che però non si è concretizzato: ha fallito l’obiettivo di rendere il Pd primo partito, la coalizione non è arrivata al 30% e il partito è finito sotto la soglia psicologica del 20%. C’è poi la buona performance di M5s e quella discreta del Terzo Polo. «Anche in Svezia hanno fallito. Aspettiamo i voti veri», avrebbe detto Enrico Letta dopo i primi exit poll, secondo Repubblica. Ci ha creduto fino alla fine, ma ora si apre l’ennesimo anno zero per il Pd.

C’è chi non esclude la scesa in campo di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Se Letta dovesse dimettersi, il congresso del Pd potrebbe trasformarsi in una corrida. Ma sarà lo stesso segretario Letta a chiarire la sua posizione in conferenza stampa. A tal proposito, può essere seguita in diretta tv sui canali all news, così come su La7 dove è in corso la non stop della Maratona Mentana, così come in diretta streaming video, a partire dalla pagina Facebook del Partito democratico.











