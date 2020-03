Conferenza stampa Lombardia/ Diretta video Gallera: bollettino 13 marzo coronaviru

E come ogni giorno dall’inizio di questa terribile epidemia di coronavirus, la Regione Lombardia con l’assessore alla Sanità e Welfare Giulio Gallera dà appuntamento in conferenza stampa per tutti gli aggiornamenti e il bollettino regionale su provvedimenti e numeri di contagi-decessi-guarigioni: in un orario che ogni giorno varia tra le 17 e le 17.30 sul canale YouTube della Regione Lombardia e sulla pagina Facebook Lombardia Notizie Online, il bollettino con tutte le novità verrà presentato anche questo pomeriggio “anticipando” di fatto il medesimo nazionale stolto dalle 18 in poi dalla Protezione Civile. Questa mattina l’assessore Gallera ha già fatto intendere quali sono le priorità che la Regione Lombardia starebbe per chiedere al Governo Conte dopo le già dure misure imposte dal Dpcm 11 marzo: «Se resistiamo otto giorni, io penso che arriviamo a una svolta. Gli effetti delle “misure cinesi” non si potranno valutare prima della fine della prossima settimana». Non solo, intervenendo ad Agorà questa mattina, il braccio destro del Governatore Fontana ha ribadito «Chiediamo di fare un eccezione per la Lombardia la regione più colpita, con un’ulteriore chiusura di negozi e aziende. Non tutte, ma almeno quelle non legate ai servizi pubblici essenziali, con lo scopo di rallentare ancora la diffusione». Tra le possibili chiusura, Gallera tratteggia la proposta che già era contenuta nella lettera inviata due giorni fa al Consiglio dei Ministri: «attivita’ commerciali come profumerie, ottici. Ce lo chiedono sia i lavoratori che i datori di lavoro che oltretutto registrano gia’ un alto tasso d’assenteismo».

BOLLETTINO LOMBARDIA: I DATI AGGIORNATI AL 12 MARZO

In attesa di una risposta dalla Protezione Civile per la possibilità di aprire un nuovo ospedale-campo all’interno della Fiera Milano, Gallera ha ribadito la preoccupazione per i numeri contenuti dall’ultimo bollettino finora disponibile, ovvero quello presentato ieri in conferenza stampa: «Fiera Milano non solo è disposta a dare l’area di Mi.Co. per ospitare due container di terapia intensiva, ma è disposta a farsi carico della realizzazione. Abbiamo studiato con protezione civile di realizzare in Fiera a Milano 500 posti letto destinati alla terapia intensiva ma abbiamo bisogno di respiratori e di personale». 8725 positivi dall’inizio dell’emergenza, attualmente attivi 6986, 774 morti e 4247 ricoverati: ci sono poi 605 in terapia intensiva e 2044 in isolamento domiciliare, si era concluso il bollettino della Lombardia prodotto nella giornata del 12 marzo. Rispondendo in merito alle polemiche inutili sollevate in questi sull’appartante assenza della sanità privata in Lombardia per fronteggiare il coronavirus, è lo stesso Gallera a rammentare l’apporto fondamentale di tutti i poli sanitari regionali, tra l’altro tutti convenzionati e dunque con pari servizio e grado rispetto ai poli “statali”. «Ieri c’erano 737 letti con un supporto respiratorio a disposizione dei malati più gravi di Covid19: sono quintuplicati dall’inizio dell’emergenza, venti giorni fa, grazie a un lavoro incredibile che ha portato a 1.076 i posti di terapia intensiva negli ospedali generalisti in Lombardia. E ci sono 21 pazienti Covid19 intubati al San Raffaele, 16 all’Humanitas di Rozzano e altrettanti al Gavazzeni, 36 alla Poliambulanza di Brescia», conclude Gallera.





