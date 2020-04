Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video bollettino coronavirus 15 aprile

Pubblicità

La curva dei contagi scende ma in maniera ancora troppo lenta per valutare una ripresa immediata della “vita normale”: ancora il bollettino di ieri della Protezione Civile con Borrelli e Antonelli (Policlinico Gemelli) ha ribadito quanto emerso già negli aggiornamenti di questi giorni dopo la Pasqua. Nella conferenza stampa attesa per oggi alle ore 18 (in diretta video streaming sul canale YouTube della Protezione Civile nazionale) si attendono perciò conferme in questo senso – soprattutto sul fronte dei contagiati, ieri decisamente sotto quota 1000 – ma anche un primo quadro informativo su come gli italiani dovranno affrontare i prossimi mesi di Fase 2, con ancora troppi elementi confusi e solo ipotesi abbozzate: il bollettino del 14 aprile ha mostrato 104.291 contagi positivi attualmente al coronavirus, con aumento di “soli” 675 rispetto al giorno precedente. Il dato si spiega con una lenta ma costante discesa della curva ma anche con una quantità di tamponi effettuati meno del solito per via dei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Pubblicità

Sul fronte decessi, altri 602 morti in tutta Italia con la cifra totale che sale vertiginosamente a 21067 vittime positive al coronavirus: 37.130 (+1.695) i dimessi-guariti di ieri, mentre sono 3.186 (-74) i ricoverati in terapia intensiva. A livello di distribuzione regionale del contagio da Covid-19, ancora la Protezione Civile emette i risultati generalI: 32.363 i casi positivi in Lombardia, 13.778 in Emilia-Romagna, 13.055 in Piemonte, 10.736 in Veneto, 6.352 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.095 nelle Marche, 4.022 nel Lazio, 3.094 in Campania, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.552 in Puglia, 899 in Friuli Venezia Giulia, 2.071 in Sicilia, 1.800 in Abruzzo, 1.564 nella Provincia autonoma di Bolzano, 622 in Umbria, 900 in Sardegna, 816 in Calabria, 559 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 200 in Molise.

Pubblicità

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: IL PUNTO DI BURIONI

«La curva scende ma in maniera lenta. Ferie estive? Nessuno sa oggi quanto durerà il coronavirus» commentava ieri il bollettino della Protezione Civile il professor Massimo Antonelli del Policlinico Gemelli. La prudenza davanti alla pandemia è una dote che va mantenuta perenne e su questo il Comitato Tecnico Scientifico sta cercando di lavorare assieme alla task force sulla fase 2 del Governo e a tutti gli esperti del settore: come ricorda ancora stamattina il professor Roberto Burioni (virologo professore all’Università San Raffaele di Milano) nell’intervista al Quotidiano Nazionale, le modalità per poter ripartire in sicurezza possono essere molteplici «Misurazione della temperatura all’entrata, mascherine per tutti i lavoratori, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici, distanziamento sociale evitando assembramenti in mense e spogliatoi, smart working».

Per Burioni però resta un dato cardine, ovvero che la pandemia da coronavirus ancora non è sotto controllo: «Bisogna sapere che dimensione ha l’epidemia. I numeri che ci danno non sono reali. Serve uno studio su un campione indicativo della popolazione per non navigare nel buio. È indispensabile, poi, un tracciamento digitale dei casi di contagio». Tradotto, non bisogna riaprire “con foga” altrimenti si rischia poi un secondo lockdown che tramortizzerebbe ancor di più un Paese già al collasso.

🔴 #Coronavirus, ecco il riepilogo ufficiale regione per regione pic.twitter.com/28gTDn8Sve — YouTrend (@you_trend) April 14, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA