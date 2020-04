Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video bollettino coronavirus 5 aprile

La diffusione del coronavirus diminuisce ma purtroppo no sparisce: questo il senso dell’ultimo bollettino prodotto dalla Protezione Civile prima di oggi, 5 aprile 2020. E questo si cercherà di comprendere anche nella nuova conferenza stampa attesa come sempre dalle ore 18 in diretta video streaming sui canali social ufficiali del Dipartimento Ufficiale di Protezione Civile. Il commissario Borrelli ieri ha evidenziato «Oggi per la prima volta abbiamo un dato importante. Il numero dei pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 unità. Questo permette ai nostri ospedali di respirare. è il primo valore negativo da quando stiamo gestendo l’emergenza. Questo dato va evidenziato e sottolineato». I dati in numeri hanno visto 88.274 i casi attuali (+ 2886 rispetto a venerdì, crescita del 3,4%), 681 nuovi morti (+4,6, il bilancio totale è di 15.362 decessi) mentre i dimessi sono 1.238 (+6,3%), per un totale di 20.996. Buono il numero dei ricoverati – +29.010, 55.270 (quindi il 63%) in isolamento domiciliare con pochi sintomi o nessuno – mentre è ottimo quello sulle terapie intensive.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, I DATI DI VENETO E SPALLANZANI

A livello regionale invece, i dati aggiornati fino a ieri e comunicati dalla Protezione Civile nella conferenza stampa del 4 aprile 2020 sono i seguenti: «27.220 persone contagiate attualmente in Lombardia, 12.523 in Emilia-Romagna, 9.693 in Piemonte, 9.093 in Veneto, 5.054 in Toscana, 3.497 nelle Marche, 3.106 nel Lazio, 2.894 in Liguria, 2.496 in Campania, 1.973 in Puglia, 1.726 in Sicilia, 1.753 nella Provincia autonoma di Trento, 1.336 in Friuli Venezia Giulia, 1.356 in Abruzzo, 1.201 nella Provincia autonoma di Bolzano, 927 in Umbria, 789 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d’Aosta, 244 in Basilicata e 171in Molise».

Nel frattempo, i dati emersi nella mattinata di oggi hanno visto la Regione Veneto (qui il bollettino aggiornato) diminuire ancora nella crescita dei contagi anche se si registra il peggiore giorno dell’ultima settimane, mentre restano pochi decessi, 7 in tutto (anche se sono pur sempre vite umane che si spengono). 280 nuovi casi di infezione nell’ultimo bollettino della Regione, totale è così di 11.226 mentre le vittime come bilancio totale sono 631 in Veneto. «I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 185. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 207», recita invece il bollettino dello Spallanzani di Roma, «Per la prima volta si inverte il rapporto pazienti ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, più numerosi».





