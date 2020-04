Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video: bollettino coronavirus 4 aprile

L’evoluzione dell’epidemia di coronavirus in Italia è continua, quindi l’analisi quotidiana del bollettino della Protezione civile è importante per capire a che punto siamo nella battaglia. Dai numeri arriva, infatti, la conferma che le restrizioni imposte dal governo hanno contribuito a rallentare la diffusione del virus Sars-CoV-2. «La realtà ci dice che le misure di contenimento hanno avuto una efficacia, si è visto anche con un calo delle terapie intensive», ha dichiarato il professor Massimo Antonelli, direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico. Ieri ha affiancato il Capo del Dipartimento Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione civile. Oggi è previsto un nuovo appuntamento, che può essere seguito anche in diretta tv, grazie ai collegamenti dei canali all-news, e in video streaming attraverso i canali social del Dipartimento, come la sua pagina Facebook e il canale YouTube, che offre anche la possibilità di fissare un promemoria per non perdere l’appuntamento con gli aggiornamenti.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: “PICCO NON ESAURITO”

Il bilancio dell’epidemia di coronavirus, secondo i dati forniti con l’ultimo bollettino della Protezione civile, è di 85.388 malati, con un incremento di 2.339 casi, meno rispetto all’aumento di giovedì, che era stato di 2.477. A proposito dei morti, ieri ne sono stati segnalati 766, quindi c’è stato un lieve aumento rispetto ai 760 di giovedì. Il bilancio nel complesso è di 14.681 vittime. Cresce il numero dei guariti: 1.480 in più, per un totale di 19.758. Il numero totale dei contagiati, tenendo conto di vittime e guariti, è di 119.827. Dei malati ci sono 28.741 che sono ricoverati con sintomi (+201), mentre 52.579 in isolamento domiciliare. I malati in terapia intensiva invece sono 4.068, 15 in più rispetto all’ultimo aggiornamento. In conferenza stampa ieri il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli è tornato a parlare della fase 2: «Sicuramente saremo costretti a comportamenti di distanziamento sociale. Io non porto la mascherina, ma rispetto le distanze e le regole di prudenza. Al momento c’è una sola data che è quella del 13 aprile». La guardia deve restare alta, anche perché, come spiegato dal professor Massimo Antonelli, «il picco non si è ancora esaurito».

