Conferenza stampa Sanremo 2023/ Diretta streaming 9 febbraio: attesa per Egonu

Oggi, giovedì 9 febbraio, alle 12.00 dalla sala stampa del Casinò si terrà la nuova conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023. Anche la seconda serata condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani ha confermato il successo dell’esordio: in onda dalle 21:18 alle 1:40, la seconda serata ha conquistato 10.545.000 spettatori pari al 62.3% di share. Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21:18 alle 23:37, è vista da 14.087.000 spettatori con il 61.07%, mentre la seconda parte, dalle 23:40 alle 1:40, è seguita da 6.281.000 spettatori con il 65.72%.

Ottimi risultati di cui sicuramente si parlerà in conferenza stampa. Ma non è escluso qualche commento sul freestyle di Fedez dalla Costa Smeralda e sul monologo di Francesca Fagnani. Per quanto riguarda la classifica generale delle prime due serate è difficile pensare che ci saranno polemiche essendo basata sui voti della sala stampa.

Chi ci sarà in conferenza stampa?

Grande attesa per Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata del Festival al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, che sarà prendere nella conferenza stampa di oggi, giovedì 9 febbraio, in diretta dalle 12.00. Al tavolo per rispondere alle domande dei giornalisti ci saranno come sempre il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, il direttore artistico Amadeus, il co-conduttore Gianni Morandi, la vice-direttrice dell’Intrattenimento Prime Time Federica Lentini. Sicuramente Paola Egonu sarà interpellata sul suo monologo, come è accaduto nei giorni scorsi a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Si attende anche l’ordine di uscita dei 28 cantanti, che stasera si esibiscono di nuovo e che saranno votati dalla Giuria Demoscopica e dal televoto. Superospiti della serata, i Maneskin e Peppino Di Capri, recordman del Festival con 15 presenze. Sul palco arriverà anche Sangiovanni che canterà con Gianni Morandi “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, nella versione 2.0 prodotta da Shablo. Annalisa sarà al Suzuki Stage in piazza Colombo, mentre sul palco della Costa Smeralda è atteso Gué.

