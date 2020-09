Valentino Rossi firma con Yamaha Petronas per il 2021/ Ufficiale: “Ho ancora voglia”

Ora è ufficiale, Valentino Rossi correrà con il team Yamaha Petronas nel campionato mondiale di MotoGp dell’anno prossimo, quello che inizierà durante la primavera del 2021. Il Dottore di Tavulia aveva di fatto già annunciato il divorzio dalla Yamaha ufficiale al termine di questa stagione, e poco fa, in occasione del weekend del Gp della Catalunya a Montmelò, è arrivato il nuovo annuncio. “Ho pensato molto prima di prendere questa decisione – le parole del pilota pesarese riportate dall’agenzia Ansa – perché la sfida sta diventando sempre più dura. Per essere al vertice in MotoGP bisogna lavorare molto e duramente, allenarsi ogni giorno e condurre una “vita da atleta”, ma mi piace ancora e ho ancora voglia di guidare”. Valentino Rossi affiancherà l’anno prossimo un altro pilota italiano, Franco Morbidelli e proseguirà così il connubio fra il numero 46 e la casa giapponese, dopo i quattro titoli mondiali del 2004, 2005, 2008 e 2009.

VALENTINO ROSSI IN YAMAHA PETRONAS NEL 2021: TUTTI I RECORD DEL DOTTORE

Numerosi i record collezionati da Valentino Rossi sulla Yamaha, a cominciare dal numero di presenze, ben 250 Gran premi (traguardo raggiunto domenica scorsa sul circuito di Misano): mai nessuno fino ad ora aveva corso con la stessa moto così a lungo. Il record precedente apparteneva a Daniel Pedrosa, che con la Honda aveva totalizzato 217 gare. Anche a livello di successi, nessuno ha vinto come Valentino Rossi in Yamaha: Jorge Lorenzo ha ottenuto 44 successi, 26 invece Eddie Lawson, ma il pilota marchigiano ha vinto ben 56 Gp. Per quanto riguarda i podi, Rossi ne ha ottenuti 142, anche in questo caso un record per un pilota su una sola moto (Pedrosa è al secondo posto con 112, ricorda SkySport.it). L’ultimo podio è arrivato durante la stagione in corso, a Jerez, dopo 17 gare di digiuno. Il prossimo obiettivo di Rossi, i 200 podi in top-class, e anche in questo caso si tratta di un primato storico: ce la farà il Dottore?



© RIPRODUZIONE RISERVATA