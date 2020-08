Conferenza Stato-Regioni su Rapporto Iss scuola/ Governo, caos trasporti e mascherine

I contagi aumentano secondo l’ultimo monitoragigo Iss e per questo, spiegano gli esperti del Cts, bisognerà fare molta attenzione nella riapertura della scuola: si appresta dunque molto “calda” la Conferenza Stato-Regioni Unificata delle ore 10 di questa mattina (in videoconferenza dalla Prefettura di Taranto), formalmente convocata per ratificare l’ok arrivato già ieri dalla Conferenza Regioni sul rapporto Iss-Covid “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. In realtà, il vero tema che verrà dibattuto tra Governo, enti locali (Comuni e Regioni) ed esperti riguarda i trasporti da un lato e le mascherine (con distanziamento nelle classi) dall’altro, con regole ancora non chiare su quanto/come gli studenti dovranno indossarle. Ieri il via libera delle Regioni al Rapporto Iss sulle regole da mantenere per la riapertura della scuola non ha però cancellato lo scontro che rimane molto aperto tra diversi Governatori (Liguria, Veneto, Lombardia ma anche Emilia Romagna, Marche, Campania) e il Governo centrale sulla mancanza di una chiara normativa sui trasporti locali che, ad oggi, non garantirebbero il regolare svolgimento dei servizi per trasportare tutti gli studenti presso le scuole. «Aspetto dal Governo non soldi, ma bus, vagoni di metro e ferroviari, perché anche se ci sono i soldi vorrei capire chi riuscirà a raddoppiare la flotta bus di Genova, Milano e Roma entro il 14 settembre. Siamo in un Paese dove normalmente per comprare un autobus ci vogliono due anni», attacca il Governatore della Liguria Giovanni Toti, in attesa che il parere Cts possa eventualmente derogare ad alcune norme sul distanziamento. Il Premier Giuseppe Conte, commissariando la riapertura della scuola con una cabina di regia a Palazzo Chigi, ha fatto intendere di puntare tutto sulla ripresa scolastica dopo 6 mesi di inattività forzata e dopo il mare di polemiche ancora per questi ultimi giorni.

RIPRESA SCUOLA: IL PARERE DEL CTS

«Il nostro obiettivo è aiutare il sistema scolastico ad aprire in sicurezza, ancora più importante è aiutare il sistema a mantenere aperta la scuola in sicurezza», ha detto ieri in audizione alla Camera il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, provando a rispondere ai diversi nodi tutt’ora irrisolti nella diatriba tra Regioni e Governo centrale. Nel tavolo della Conferenza Unificata di oggi si proverà a trovare una quadra su trasporti degli studenti, ma non sarà facile e già il Governatore della Campania De Luca ‘minaccia’ di non riaprire le scuole con queste norme al momento imposte sul distanziamento e sulle varie misure all’ingresso e dentro le classi. «C’è grande incertezza della comunicazione scientifica, non ci sono certezze, non c’è uniformità non solo in Europa ma in tutto il mondo: non c’è un Paese che faccia quello che fa il paese limitrofo. Questo genera problemi: siamo chiamati a dare indicazioni, ed è frustrante sapere che noi stessi non siamo in grado di dare certezze granitiche a chi deve pianificare», ha ammesso ieri Miozzo confermando però come tra due settimane si potrà vedere come sarà l’andamento dell’epidemia. «Se schizza verso l’alto molto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese ma siamo convinti questo non succederà; ci saranno se necessari dei lockdown locali, quello totale è memoria del passato, non dovremo più immaginarlo», chiosa Miozzo. Entrando nello specifico del tema trasporti, il Coordinatore Cts ha ribadito «abbiamo dato alcune indicazioni che stiamo formalizzando: necessità di aumentare il numero corse, riorganizzazione degli orari di ingressi e uscite per dilazionare gli orari di punta, disinfettanti a bordo dei mezzi di trasporto, sollecitazione all’uso della app Immuni».



