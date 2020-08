Scuola, Conferenza Regioni su documento Iss/ Trasporti e contagi: scontro col Governo

Nel vertice avvenuto ieri tra Regioni e Governo pochi nodi sono stati sciolti e molto ancora resta in discussione in vista della riapertura della scuola il prossimo 14 settembre: per questo motivo, oggi è stata convocata in via straordinaria la Conferenza delle Regioni alle ore 10, proprio per discutere dei principali temi rimasti in discussione dopo il tavolo di ieri con i Ministri Azzolina, Speranza, De Micheli, Boccia e i commissari Borrelli e Arcuri. «Abbiamo ribadito al Governo alcune priorità che vanno risolte con immediatezza in vista dell’imminente riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre», è stato il commento ufficiale ieri del Presidente della Conferenza Regioni, Stefano Bonaccini. Le tensioni sono diverse, con Liguria e Veneto che invocano la deroga sull’obbligo della mascherina obbligatoria in classe – in attesa dell’arrivo dei banchi “monoposto”, inizio consegna dal 28 agosto fino a fine ottobre – e con i Governatori Toti e Fontana che sempre ieri hanno commentato assai delusi dal vertice con il Governo: «un nulla di fatto Nessuna decisione sull’uso delle mascherine né sul trasporto pubblico locale. Da Roma solo dubbi, docenti e sindaci attendono risposte concrete». La polemica è scaturita dal momento in cui il Ministro Speranza ha tenuto la “barra” dritta sulle norme del Cts senza al momento dare possibilità di deroghe sulle distanze per gli studenti sui mezzi e non chiarendo ancora con certezza quali saranno le regole per la ripresa sotto il profilo della sicurezza anti-Covid in classe e in ingresso a scuola.

TUTTI I NODI DELLO SCONTRO TRA REGIONI E GOVERNO

Si è deciso di riaggiornarsi a fine settimana, con i Governatori che oggi si confronteranno sul documento dell’Iss per la riapertura delle scuole: ieri durante il vertice in videoconferenza il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha spiegato «Il documento elaborato dall’Iss che ha coinvolto anche le Regioni dà indicazioni serie su come gestire casi di contagio nelle scuole o tra le famiglie di studenti e personale della scuola; propongo ai presidenti di Regione ed enti locali di adottare formalmente in Conferenza Unificata il documento Iss, con eventuali integrazioni o suggerimenti operativi per le attività delle asl sui territori». Boccia ha poi aggiunto come per l’importanza di questi temi resterà convocato un coordinamento in maniera permanente fino all’avvio dell’anno scolastico «per intervenire in tempo reale se dovesse presentarsi qualsiasi necessità». Ma su banchi, spazi nelle classi, misure anti-Covid all’ingresso e in caso di positività di alunni/docenti e soprattutto i trasporti locali, resta la più forte distanza ancora tra Regioni e Governo centrale: «Ho chiesto al Cts di esprimersi sul documento che le regioni hanno presentato» ha spiegato la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli che si è schierata a fianco delle Regioni proponendo, tra le diverse ipotesi, la possibilità di considerare compagni di classe come congiunti per poter ridurre così il distanziamento sotto il metro. La Commissione dei Trasporti delle Regioni appoggia la linea del Mit e chiede al Governo di «valutare il principio del gruppo abituale esteso ai componenti della stessa classe per derogare al metro di distanziamento per il raggruppamento di ragazzi che viaggiano insieme». Resta però forte la preoccupazione della Conferenza Regioni, come ribadito ancora ieri dal Governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini «Ma il tema che desta più preoccupazione è quello dei trasporti: ad oggi non ci sono soluzioni sostenibili né per il Trasporto Pubblico Locale, né per quello Scolastico. Abbiamo sollecitato l’esecutivo ad una comune assunzione di responsabilità per una decisione condivisa che consenta – rispettando il più possibile condizioni di sicurezza – la completa funzionalità dei mezzi pubblici. […] Sono temi centrali per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche rispetto ai quali – ha concluso il n.1 della Conferenza – chiediamo un impegno forte del Governo, stante l’attuale situazione di straordinarietà».



