Congelamento di ovuli, costi alti ma è boom in Uk/ Aumento del 64% dopo il Covid

Il congelamento degli ovuli sta spopolando nel Regno Unito, sebbene i costi siano elevati. Dal 2019 al 2021 il numero di donne che hanno fatto ricorso a questa pratica è aumentato del 64%. L’avvento della pandemia di Covid-19 ha sicuramente influito. A raccontarlo è Alice Mann, giornalista del Daily Mail che ha scelto proprio in questo periodo di spendere 14 mila dollari per preservare la sua fertilità.

Seggiolino per bambini in fiamme in auto/ È allarme caldo: "Genitori fate attenzione"

“La relazione con l’uomo con cui pensavo di sposarmi e avere figli era finita. Ho valutato di avere un figlio da sola, ma non avevo le energie né la disponibilità finanziaria. Il congelamento degli ovuli mi ha permesso di fare un qualcosa di positivo in un momento in cui tutto sembrava molto negativo”, ha raccontato. La spinta è arrivata dal virus stesso. “Di fronte ad esso abbiamo perso il controllo delle nostre vite. Ho diverse amiche che sentono di avere buttato via degli anni. Hanno come me oltre 30 anni e sono arrabbiate, perché non potranno recuperarli”.

Ravenna: 227 a processo per finti vaccini covid/ "Iniezioni fittizie per green pass"

Congelamento di ovuli, costi alti ma è boom in Uk: la storia di Alice

Il congelamento degli ovuli non sempre dà l’effetto sperato. I tassi di successo con l’avanzare dell’età diventano sempre più bassi, ma Alice Mann ha deciso di correre il rischio. “Avevo 36 anni e ho pensato che se anche avessi incontrato subito l’uomo della mia vita, sarebbe trascorso almeno un anno prima di decidere di tentare di avere un figlio. Se decidessimo prima di sposarci, ancora di più. Ho iniziato a fare i conti aritmetici e la risposta era sempre la stessa”. Da qui la decisione. “È stato un modo per tornare a respirare, per essere più ottimista sul mio futuro”.

"Psicologi sono ancora un lusso"/ Lazzari (pres. Nazionale Psicologi): "bisogni e servizi troppo distanti"

Quattro anni dopo la donna, non avendo ancora un compagno, ha deciso di diventare una mamma single. Il tentativo di fecondazione tuttavia non è andato a buon fine. “Delle 14 uova che speravo mi avrebbero donato la maternità tre volte, solo una ha creato un embrione, che non è mai maturato in una gravidanza”, ha raccontato con amarezza. È per questo motivo che adesso si impegna per informare la popolazione femminile a valutare il congelamento degli ovuli coi tempi giusti, affinché non accada ciò che è accaduto a lei. “Farlo a 25 anni aumenta la possibilità di avere un bambino, adesso poi si possono conservare per massimo 55 anni”, ha spiegato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA