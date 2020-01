Coniglio, chi è?/ Video, il web pensa che si tratti di… (Il cantante mascherato)

Oggi il Coniglio diventa rock, oggi il Coniglio diventa dark. Prende il via questa sera “Il cantante mascherato”, la nuova trasmissione targata Rai Uno e condotta da Milly Carlucci, che vede sfidarsi otto concorrenti a colpi di canzoni dietro a un bizzarro e insolito travestimento. Fra le maschere in gara, dunque, ci sarà anche quella, compresa di costume scenico, che riprodurrà le fattezze tipiche di un coniglio. “Lui vive in una specie di soffitta steam-punk – hanno commentato da dietro le quinte del programma i suoi autori –. Tutti si innamoreranno di lui, il che denota una certa sicurezza di sé, quasi spavalderia. Bianco e tenero come un peluche o rock?”. Difficile cogliere un indizio a tal proposito, anche se la stessa conduttrice e padrona di casa del nuovo format di Rai Uno, Milly Carlucci, ha rivelato i numeri complessivamente raggranellati da coloro che prenderanno parte al programma. “46 partecipazioni a Sanremo. 5 vittorie nello stesso Festival. 250 milioni di dischi. 70 programmi condotti. 25 film interpretati. Concerti in oltre 30 paesi. 88 album pubblicati e tantissime ore di televisione”. Tante le ipotesi che sono affiorate sui social network, in particolare sul profilo Instagram ufficiale de “Il cantante mascherato”.

CONIGLIO, CHI È? L’INDIZIO SU INSTAGRAM

Proprio su Instagram, sono sorte le ipotesi più disparate in merito alla possibile identità del cantante che si cela dietro la maschera del Coniglio. Qualche utente ha, ad esempio, fatto il nome di Irama, ex stella di “Amici” ed escluso dal novero dei partecipanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, in programma a inizio febbraio. Peraltro, Irama proprio nelle scorse ore ha deciso di prendersi una pausa dal mondo social, forse per non rischiare di svelare la sua presenza nella trasmissione di Rai Uno. Qualcun altro, invece, ha colto nella maschera il riferimento a Marco Mengoni (si vestiva così con i suoi ballerini già nei concerti del lontano – ma non troppo – 2010), a Stash e a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Intanto, Milly Carlucci ha lanciato un video sui profili social de “Il cantante mascherato”, cliccatissimo, nel quale scherza sul mistero che avvolge il Coniglio, ma senza rivelare alcun indizio prezioso per giungere a comprendere il nome dell’artista che adotterà tale travestimento in trasmissione. Tra poche ore, tuttavia, dovremmo saperne di più.

CONIGLIO, CHI È? L’INTERVISTA AL CANTANTE MISTERIOSO

Per cercare di indagare in maniera ancor più approfondita, il settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” ha intervistato il cantante misterioso che si esibirà a partire da questa sera con indosso la maschera da coniglio. Le sue dichiarazioni, in apparenza, non contribuiscono, tuttavia, a fornire indizi utili. “Nessuno sa che con questo travestimento ci sarò io – ha asserito –. Ho firmato una penale di migliaia di euro, non voglio mica rischiare. In fondo, sono un coniglio! Certo, mantenere il segreto con gli amici è stato proprio difficile”. Com’è stato convinto da Milly Carlucci a prendere parte a un programma così innovativo come “Il cantante mascherato”? “Milly è stata convincente, mi ha ubriacato di descrizioni e filmati. Aveva un tale entusiasmo addosso che a un certo punto ho detto: ‘Ok, ci sto, ma adesso fai parlare anche me’”. Le raccomandazioni di Milly Carlucci non sono state moltissime, ma al tempo stesso, sono state puntuali ed esaustive: “Mi ha consigliato di avere il coraggio di buttarmi, di non fare il coniglio semplice, ma di fare il coniglio rock. Infatti, ho un look favoloso”.





