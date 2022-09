Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 7^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 7^ GIORNATA?

Con i consigli Fantacalcio Serie A esploriamo le dritte per la 7^ giornata di campionato: quali sono i calciatori da schierare nelle vostre fantasquadre? Come sempre, stiliamo una ideale Top 11 con il modulo 3-4-3, quello che va per la maggiore nelle Leghe considerando che è quello con cui si può utilizzare il numero massimo di attaccanti potendo anche contare su quattro centrocampisti (ovviamente, poi, a seconda delle rose ciascuno può fare le sue valutazioni). In porta scegliamo Pierluigi Gollini o Pietro Terracciano (Fiorentina Verona) a seconda di chi giocherà, ma potremmo anche puntare su Luigi Sepe che con la Salernitana ospita il Lecce.

Nel terzetto difensivo salgono le quotazioni di Gleison Bremer andato in gol domenica scorsa (c’è Monza Juventus), poi Chris Smalling che qualche rete la mette a segno – anche se in Roma Atalanta non sarà facile – e poi potremmo anche vedere titolare Nicolò Casale (Cremonese Lazio) che all’esordio con la maglia bianconceleste non ha fatto male. Come alternative ecco Lucas Martinez Quarta che per la Fiorentina è una scelta obbligata, e il rientro di Stefan De Vrij (Udinese Inter) dopo aver saltato la partita di Champions League contro il Viktoria Plzen.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Con i consigli Fantacalcio Serie A passiamo adesso a centrocampo e attacco. In mediana può sempre essere una soluzione puntare su Abdelhamid Sabiri (Spezia Sampdoria) che ha le qualità giuste per illuminare, fornire assist e segnare, in rampa di lancio abbiamo poi Davide Frattesi che con il Sassuolo va a giocare sul campo del Torino, sempre per questa partita possiamo citare il granata Nikola Vlasic e poi ci sentiamo di lanciare Sandro Tonali, che con il Milan ha iniziato la sua terza stagione come se avesse 30 anni, mentre ne ha quasi 10 di meno.

Come quarto elemento a centrocampo, Teun Koopmeiners è una certezza ma parliamo di Cremonese Lazio puntiamo su Gonzalo Escalante o Santiago Ascacibar, entrambi della formazione grigiorossa e che non stanno facendo male. Eccoci ora all’attacco: in Monza Juventus, con la squalifica di Milik il peso offensivo dei bianconeri sarà sulle spalle di Dusan Vlahovic, mentre vuole sbloccarsi Luis Muriel che può anche “approfittare” dell’infortunio di Duvan Zapata. L’altro nome è quello di Paulo Dybala, che con la Roma ha segnato e fornito assist nell’ultima apparizione; dalla panchina, Khvicha Kvaratskhelia potrebbe esaltarsi nel big match contro l’Atalanta.











