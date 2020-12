Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 11^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI IN CAMPO NEGLI ANTICIPI?

Già oggi, venerdi 11 dicembre 2020 tornano sotto ai riflettori i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A: con stasera infatti daremo il via ufficiale alla 11^ giornata del primo campionato nazionale e a farci compagnia dunque in partenza sarà la sfida tra Sassuolo e Benevento. Di conseguenza, tutti i fantallenatori dovranno ricordarsi di schierare già oggi le proprie formazioni, magari tenendo presente anche i consigli di Fantacalcio della Serie A della nostra redazione. Partiamo allora proprio dalla sfida tra Sassuolo e Benevento, match dove non possiamo che mettere in copertina per i neroverdi Ferrari e Locatelli, tra i miglior in campo contro la Roma pochi giorni fa: tra i campani spiccano Letizia e Lapadula. Proseguendo e prendendo in esame le sfide della 11^ giornata previste invece sabato, ecco che si comincerà col match Crotone-Spezia, dove protagonisti annunciato allo Scida potrebbero essere Nzola e Ricci, ma non Petriccione, out per squalifica. Nell’incontro delle ore 18.00 tra Torino e Udinese invece è certamente schierabile Belotti come anche Pereyra: per la sfida serale tra Lazio e Verona è invece facile puntare su Immobile e dunque non scommettere troppo sul gialloblu Silvestri, tra i pali.

Proseguendo con i nostri consigli per il Fantacalcio di Serie A e tenendo conto ora degli incontri che ci faranno compagnia invece questa domenica, ecco che per il lunch match tra Cagliari e Inter, ora non possiamo non mettere tra i protagonisti annunciati i soliti Lukaku e Joao Pedro: pure facciamo attenzione anche a De Vrij come a Zappa. Approcciando le partite previste per le 15.00 ecco che già in occasione di Atalanta-Fiorentina, ci sentiamo di consigliare Muriel e Ribery, come anche Gollini rispetto a Dragowski. Per la sfida tra Bologna e Roma, per i nostri consigli di Fantacalcio di Serie A, ecco in primo piano Mirante come il solito Dzeko: per Napoli-Sampdoria attenzione a Demme e Insigne (questo in grandissima forma, almeno tra le mura di casa), come pure a Audero, che potrebbe soffrire tra i pali dei liguri. Andando avanti, ecco poi per le 18.00 la partita tra Genoa e Juventus, dove sono occhi puntati sull’ex del match Perin: facile poi puntare su Morata e Cristiano Ronaldo, sicuri protagonisti al Marassi. Concludendo il programma per la 11^ giornata di Serie A, ecco la sfida tra Milan e Parma: qui impossibile non puntare ancora su Kessie e Donnarumma, ma occhio a Ante Rebic che potrebbe prendere ancora il posto dell’acciaccato Ibrahimovic.



