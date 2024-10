CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SABATO È IL GIORNO DELLA FORMAZIONE!

Dopo una settimana di svago (o di noia), torna l’immancabile appuntamento con i consigli Fantacalcio per l’ottava giornata di Serie A, che tra le sue caratteristiche ha di essere collocata fra la sosta per le Nazionali e il ritorno delle Coppe europee, per cui fate attenzione alla variabile turnover quando stilerete la vostra formazione per il Fantacalcio. Il termine è quello delle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 19 ottobre 2024, quando inizieranno i primi due anticipi del turno.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 7^ giornata (oggi venerdì 4 ottobre 2024)

Possiamo spendere qualche parola per Como Parma, partita tra due squadre che in genere regalano un buon divertimento: ci potrebbero quindi essere gol e bonus, di conseguenza non conviene puntare sulle difese di lariani ed emiliani, mentre nei consigli Fantacalcio Serie A potrebbero godere di un buon favore gli attaccanti, a cominciare da Patrick Cutrone che finora ha sfoderato un rendimento davvero ottimo nelle precedenti sette giornate di campionato.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: su chi puntare per la 6^ giornata? (oggi 27 settembre 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TOP E FLOP VERSO L’OTTAVA GIORNATA

Proseguendo nella nostra panoramica sui consigli Fantacalcio, spiccano dati abbastanza simili per le tre big lombarde Atalanta, Inter e Milan, tutte finora più efficaci in attacco piuttosto che in difesa. Massima fiducia quindi nei due capocannonieri Mateo Retegui e Marcus Thuram, ma anche in Christian Pulisic che finora è stato il migliore tra i rossoneri, mentre potrebbe essere più a rischio puntare su portieri e difensori.

Per la Juventus evidentemente potrebbe valere il discorso opposto nei consigli Fantacalcio, con un solo gol al passivo dopo sette giornate già andate in archivio, quindi si può avere fiducia in Di Gregorio e compagni, ma attenzione perché di fronte ci sarà la Lazio, nella quale Taty Castellanos e Boulaye Dia hanno cominciato molto bene. Spendiamo infine una citazione per il Torino nei consigli Fantacalcio Serie A: l’infortunio di Duvan Zapata è un duro colpo per tutti coloro che avevano puntato sul colombiano, quindi per i granata diventano ancora più importanti la rivelazione Ché Adams e il regista Samuele Ricci.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Mettiamo a confronto le difese! Dritte 5^ giornata (oggi 21 settembre 2024)