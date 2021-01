Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 16^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI IN CAMPO NELLA 16^ GIORNATA?

Il primo campionato italiano torna protagonista oggi 6 gennaio 2020 e tocca dunque dare spazio anche ai nostri consigli del Fantcalcio della Serie A, per le partite che ci faranno compagnia nella 16^ giornata. Come già occorso nel turno precedente, anche in questa occasione il calendario ci si presenta al completo: nessun anticipo o posticipo, ma 10 incontri tutti concentrati oggi. Non perdiamo altro tempo allora e vediamo quali saranno i giocatori da schierare e chi lasciare invece in panchina oggi. Partiamo allora dal primo scontro, previsto alle ore 12.30 tra Cagliari e Benevento, dove pure ci sentiamo di consigliare il solito Joao Pedro tra gli isolani (autore di ben nove gol finora) come anche Nandez, sempre autore di prestazioni positive. Per la prima sfida del blocco delle 15.00 e dunque Atalanta-Parma rimangono tra i top annunciati Muriel e Zapata ed occhio anche a Pessina (a segno contro il Sassuolo): nel match Bologna-Udinese saranno invece riflettori puntati sui solito De Paul e Lasagna come anche Soriano e Orsolini, ma facciamo attenzione a Palacio, possibile scommessa del turno.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: OCCHIO AL BIG MATCH DI SAN SIRO

Fissando i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A nella 16^ giornata di campionato, ecco che per il blocco delle sfide delle ore 15.00 e per l’incontro Lazio-Fiorentina ci sentiamo di raccomandare Acerbi come Milinkovic Savic, oltre alla solita certezza Immobile: attenzione tra i viola anche a Castrovilli, che potrebbe riscattarsi dopo qualche prestazione non eccezionale. Per il match tra Roma e Crotone attenzione invece alla lunga lista di assenti e acciaccati in casa giallorossa: in ogni caso Pellegrini e Karsdorp oggi allo Scida potrebbero fare davvero bene. Sempre nel primo pomeriggio da calendario è prevista la sfida tra Sampdoria e Inter, dove sono da tenere d’occhio Lukaku e Sanchez in forte dubbio oggi al Marassi: per la partita tra Sassuolo e Genoa ci sentiamo invece di puntare su Berardi e Djuricic, come pure su Destro e Scamacca, quest’ultimo possibile jolly per Ballardini. Nel match delle 15.00 tra Torino e Verona, per i consigli di Fantacalcio di Serie A invece ecco il solito Belotti come anche Scingo (in gol contro il Parma) per i granata e Zaccagni per il Verona: per la sfida delle ore 18.00 tra Napoli e Spezia invece sconsigliamo Mario Rui come Terzi, non in grandissimo spolvero nelle ultime uscite. A chiusura della 17^ giornata il big match tra Milan e Juventus: qui rivedremo pronto Theo Hernandez, ma non già Cuadrado, trovato positivo al coronavirus solo nella giornata di ieri e attenzione a Krunic e Danilo, che potrebbero far ben fatica.



