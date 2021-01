Infortunio Lukaku: contrattura alla coscia?/ Inter, Conte “Non dovrebbe essere grave”

Dopo la gioia per la vittoria contro il Crotone, la paura per l’infortunio di Romelu Lukaku. L’allarme in casa Inter è scattato al 75’ della partita, quando l’attaccante belga è stato costretto a lasciare il campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di una contrattura al quadricipite femorale della coscia destra. Ma si aspetta una diagnosi precisa dagli esami di rito. Il timore è che sia costretto a saltare la sfida in trasferta contro la Sampdoria, in programma il giorno dell’Epifania, ma c’è chi lo considera a rischio anche per la partita interna contro la Roma del 10 gennaio. In teoria, andrebbe valutata poi la sua eventuale presenza contro Fiorentina e Juventus, ma l’allenatore dell’Inter è più ottimista.

«Sinceramente mi hanno detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite. Vedremo domani se è a rischio per la partita con la Sampdoria o meno. Appena ha avvertito questo piccolo problema lo abbiamo sostituito, quindi penso che non dovrebbe essere niente di grave», ha dichiarato Antonio Conte nel post-partita ai microfoni di Sky Sport.

INFORTUNIO LUKAKU: INTER IN ANSIA PER LE PROSSIME SFIDE

Romelu Lukaku ha avuto a che fare con un infortunio già a novembre. L’attaccante dell’Inter era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare agli adduttori. In quel caso, Lukaku fu costretto a saltare due partite: quella contro il Parma, che l’Inter pareggiò 2 a 2, e soprattutto quella contro il Real Madrid in Champions League, che vide i nerazzurri sconfitti 3 a 2. Prima della contrattura alla coscia, per Lukaku quella contro il Crotone per lui è stato un match di traguardi raggiunti. Con il gol segnato al 64’, ad esempio, ha raggiunto quota 50 goal complessivi con la maglia dell’Inter, 35 dei quali fatti nelle prime 50 presenze in Serie A. Solo Ronaldo (38) e Vieri (36) avevano fatto meglio nelle prime 50 partite in campionato con la maglia nerazzurra. Più che ai traguardi raggiunti, Lukaku ora pensa agli esami a cui deve sottoporsi nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio, nella speranza che le indicazioni raccolte da Conte tramite lo staff sanitario dell’Inter trovino riscontro.



