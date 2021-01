Diretta/ Atalanta Sassuolo (Serie A) streaming video e tv: in campo per l’Europa

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO: SFIDA CHAMPIONS

Atalanta Sassuolo in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Match tra due squadre che inseguono l’Europa e che hanno chiuso il 2020 in maniera differente. I bergamaschi infatti hanno perso una grande occasione per restare a contatto con il treno-Champions, sciupando due gol di vantaggio contro il Bologna. La formazione orobica deve ancora recuperare la sfida contro l’Udinese, ma il rendimento di questa prima parte della stagione è stato lontano da quello post-lockdown, che aveva portato l’Atalanta a un passo dalla lotta per lo Scudetto. Acuto importante invece per il Sassuolo prima di Natale: la formazione allenata da De Zerbi l’ha spuntata in un combattuto match contro la Sampdoria, riportandosi in quota europea. Gli emiliani hanno partecipato una sola volta all’Europa League con Di Francesco in panchina e quest’anno puntano al bis, con una maggiore continuità che potrebbe addirittura portare i neroverdi a partecipare alla lotta per il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League, che l’Atalanta ha ottenuto negli ultimi due anni.

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sassuolo sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

Le probabili formazioni di Atalanta Sassuolo, sfida che andrà in scena presso il Gewiss Stadium di Bergamo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1: Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Muriel; Zapata. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto De Zerbi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Traore, Boga; Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Atalanta e Sassuolo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.55, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.33, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.25.

