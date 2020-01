CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Samir Handanovic è il portiere meno battuto

Per i consigli Fantacalcio Serie A, è interessante una valutazione sui portieri che vedremo impegnati in questa 19^ giornata. Al momento la difesa meno battuta è quella dell’Inter, che ha incassato 15 reti: Samir Handanovic è anche un ottimo portiere per quanto riguarda i bonus che può aggiungere con le sue parate e i voti alti, al pari di Wojciech Szczesny che nelle 11 partite giocate ha subito 10 reti (per la Juventus, gli altri 7 gol li ha presi Gigi Buffon). Sta facendo benissimo anche Thomas Strakosha, 17 gol subiti dalla Lazio, ma anche Pau Lopez è in crescita costante; tra i portieri che incassano di più ma forniscono prove di livello possiamo sicuramente citare Marco Silvestri del Verona, Luigi Sepe del Parma e Salvatore Sirigu del Torino; Juan Musso ha garantito sei clean sheet all’Udinese (parando un rigore ad Andrea Petagna in pieno recupero contro la Spal) mentre Emil Audero, da quando Claudio Ranieri si è seduto sulla panchina della Sampdoria, ha limitato le marcature subite a 11 in altrettante partite (erano state 16 nelle sette gare precedenti) con cinque gare concluse con la porta inviolata, e aveva già messo in mostra le sue qualità nel corso dell’ultima stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

IN GRANDE FORMA

Altra analisi all’interno dei consigli Fantacalcio Serie A è quella relativa ai giocatori che stanno attraversando un periodo di forma particolarmente brillante: non possiamo non citare Cristiano Ronaldo, che dopo il calo autunnale (addirittura due sostituzioni consecutive per il portoghese) è tornato a segnare su ottime medie, è andato a rete nelle ultime cinque partite e ha garantito 8 gol alla Juventus, salendo a quota 13 nel suo campionato. Ronaldo ha una rete in più rispetto alle prime 18 giornate dello scorso campionato, avendo peraltro giocato tre gare in meno; davanti a lui nella classifica marcatori c’è però Romelu Lukaku, che ha deciso la partita di Napoli con una doppietta e si è portato a 14 gol, inseguendo Ciro Immobile. A proposito dei partenopei, Gennaro Gattuso fatica a risollevare le sorti della sua squadra ma Arkadiusz Milik rimane una certezza, da quando è rientrato a seguito dell’infortunio muscolare ha segnato due dei quattro gol partenopei aggiungendone tre nella partita di Champions League contro il Genk, per lui in Serie A ci sono 7 gol in 9 partite e una marcatura ogni 98 minuti giocati. (agg. di Claudio Franceschini)

GLI SQUALIFICATI

Per i consigli Fantacalcio Serie A, dobbiamo anche valutare quali sono i calciatori squalificati per questa 19^ giornata e che di conseguenza non potranno essere inseriti nelle vostre squadre: negli anticipi del sabato la Lazio deve rinunciare a Marco Parolo, decisamente più complessa la situazione dell’Inter che, impegnata contro l’Atalanta, si ritrova senza Milan Skriniar e Nicolò Barella – quest’ultimo rientrato recentemente da un infortunio. Il Sassuolo va alla Dacia Arena senza Manuel Locatelli e Domenico Berardi, espulso a partita conclusa una settimana fa; Nenad Tomovic salterà la partita da ex contro la Fiorentina, sono ben quattro gli squalificati in Sampdoria Brescia e cioè Omar Colley e Fabio Depaoli, lato blucerchiato, e Andrea Cistana e Sandro Tonali per le rondinelle, brutto affare per Eugenio Corini che perde due dei suoi titolarissimi. A Maurizio Sarri mancherà Rodrigo Bentancur, che a Roma sconta la seconda di tre giornate di squalifica rimediate in Supercoppa; infine nel Monday Night del Tardini ci sarà il turno di stop per il centrocampista Antonino Barillà, mentre nel Lecce rientra Marco Calderoni. (agg. di Claudio Franceschini)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: GLI ANTICIPI

Eccoci giunti a un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A: siamo arrivati alla 19^ giornata che è l’ultima del girone di andata, si comincia dunque con le partite di sabato 11 gennaio e qui è subito interessante Cagliari Milan, perchè Stefano Pioli dovrebbe lanciare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese guiderà l’attacco rossonero, impegnato in una sfida con Giovanni Simeone ma soprattutto Joao Pedro, che sta vivendo una stagione da record (a livello personale). Si può anche puntare su due portieri di ottimo livello come Robin Olsen e Gigio Donnarumma; in Lazio Napoli il bomber Ciro Immobile è a una sola rete da quota 20 (nel solo girone di andata, e con una partita ancora da recuperare); rientra Luis Alberto, in difesa c’è la certezza Francesco Acerbi mentre attenzione alla capacità di recuperare palloni di Allan. Andiamo poi a Inter Atalanta, dove i nomi scontati sono quelli di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku; Alessandro Bastoni è in crescita, Alejandro Gomez e Josip Ilicic sono i motori della Dea che ha il miglior attacco del campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE ALTRE PARTITE

Con i consigli Fantacalcio Serie A, andiamo ora a studiare le partite di domenica e lunedì per la 19^ giornata. Juan Musso è portiere su cui puntare in Udinese Sassuolo, ma dall’altra parte Francesco Caputo è vicino ad un’altra stagione in doppia cifra di gol; Fiorentina Spal è sfida tra due squadre in crisi, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli provano a trainare i viola fuori dalla zona calda della classifica ma se la devono vedere con un centrocampista come Jasmin Kurtic che ha il vizio del gol, e con un ottimo portiere come Etrit Berisha. Sampdoria Brescia potrebbe rappresentare il riscatto per Fabio Quagliarella, sta crescendo il rendimento di Karol Linetty e Mario Balotelli spera di segnare altri gol pesanti per le Rondinelle, coadiuvato da Dimitri Bisoli che a centrocampo fa sempre molto bene. C’è poi Torino Bologna: Salvatore Sirigu e Armando Izzo sono sempre delle certezze per i granata, Riccardo Orsolini va assolutamente tenuto in considerazione arrivando da due partite in cui ha segnato 3 gol. Il primo posticipo è Verona Genoa: attenzione al grande ex Miguel Veloso, partita speciale Amir Rrahmani che sarà un giocatore del Napoli e vuole farsi notare ancor di più, possibile inserimento di Mattia Destro nell’attacco del Grifone mentre Valon Behrami porta energia alla mediana. Roma Juventus è scintillante: da valutare se Merih Demiral prenderà ancora il posto di Matthijs De Ligt, Cristiano Ronaldo ha segnato 8 gol nelle ultime cinque partite e poi ci sono gli ex Wojciech Szczesny e Miralem Pjanic ma i giallorossi rispondono con un Lorenzo Pellegrini in grande spolvero, con Chris Smalling sempre più positivo e con un Diego Perotti sempre capace di fare la differenza. Infine il Monday Night, Parma Lecce: da segnare i nomi di Dejan Kulusevski e Filippo Falco, ma dovrebbe giocare anche Marco Mancosu che è il rigorista ufficiale dei salentini.



