Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 29^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: INTRIGANTE LA COPPIA IBRA-QUAGLIARELLA…

Ritorna il campionato dopo la sosta per le Nazionali e ritornano di conseguenza anche i nostri consigli Fantacalcio per la 29^ giornata di Serie A. Subito un’annotazione pratica: siamo al Sabato Santo e, come da tradizione a Pasqua, l’intera giornata del campionato si giocherà nelle prossime ore, a cominciare dall’anticipo delle ore 12.30 Milan Sampdoria, termine ultimo per fare la vostra formazione per il Fantacalcio. Detto questo, andiamo a scoprire chi secondo noi va schierato e chi sarebbe invece meglio evitare a questo giro, cominciando appunto da Milan Sampdoria.

All’ora di pranzo spiccherà l’intrigante sfida tra i “vecchietti” Ibrahimovic e Quagliarella, ma nel Milan si conta molto anche su Kessie e sul ritorno ai massimi livelli di Calhanoglu, mentre la Sampdoria punta anche su un altro veterano, l’ex interista Candreva. In Atalanta Udinese fiducia a Muriel e Zapata, che hanno un’ottima tradizione contro la loro ex squadra, sarà dunque lavoro duro per Musso, sia pure portiere di ottimo rendimento.

Nell’Udinese meglio puntare su De Paul e sulla sua qualità. In Benevento Parma indichiamo due protagonisti della scorsa giornata come Gaich (gol alla Juventus) e Pellè (rovesciata), ma se prevalesse la paura meglio puntare sulle difese. In Cagliari Verona citazioni per due ottimi portieri quali Cragno e Silvestri, ma anche per due veterani quali Miguel Veloso, sempre valido in regia, e Nainggolan dal quale il Cagliari si aspetta il rush finale per la salvezza.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguiamo poi i nostri consigli Fantacalcio con Genoa Fiorentina: sfida giovane in attacco fra Scamacca e Vlahovic, ma naturalmente attenzione anche a due nomi di lusso come Strootman per il Grifone e Ribery per la Viola. In Lazio Spezia vogliamo valorizzare il centrocampo: con i biancocelesti si va sul sicuro grazie a due certezze quali Luis Alberto e Milinkovic-Savic, i liguri invece valorizzano la gioventù di nostri due Under 21 come Maggiore e Pobega, reduci dagli impegni in azzurro. In Napoli Crotone gli ospiti si aggrappano a Simy, ma vediamo molto male la già fragile difesa calabrese, che potrebbe essere la vittima perfetta per gli attaccanti partenopei, sui quali senza dubbio si può puntare in blocco a questo giro. In Sassuolo Roma ci facciamo attirare dal duello azzurro Locatelli-Pellegrini, mentre gli acciacchi degli attaccanti neroverdi potrebbero favorire la difesa della Roma a partire da Mancini, per citare un altro azzurro. Si arriva così ai posticipi, a cominciare da Torino Juventus dove Belotti e Sanabria cercheranno di trascinare i granata a un derby della Mole da ricordare, ma dopo il flop contro il Benevento si devono riscattare in tanti fra i bianconeri, a partire da Arthur e Cristiano Ronaldo. Infine Bologna Inter, con Soriano in grande spolvero fra i rossoblù, che però dovranno sfidare uno Skriniar eccellente e naturalmente la LuLa, in gol in coppia anche nella scorsa uscita nerazzurra, ormai tre settimane fa.

