Consigli Fantacalcio Serie A/ La Top 11 per la 38^ giornata tra sorprese e conferme (oggi 23 maggio 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ECCO L’ULTIMA GIORNATA!

Ultimo appuntamento della stagione con i consigli Fantacalcio Serie A: studiamo la nostra Top 11 per la 38^ giornata, a dire il vero non semplicissima visto che in tante partite potrebbe esserci turnover visto il raggiungimento degli obiettivi. Partendo comunque dal portiere, citiamo Alex Meret che in Napoli Lecce potrebbe avere una giornata tranquilla come non gli capita da tempo; in difesa Alessio Romagnoli che affronta un Sassuolo mestamente retrocesso.

Poi eventualmente possiamo citare il sempre combattivo Federico Gatti per Juventus Monza, anche perchè dovrebbe essere un punto fermo per il nuovo corso bianconero. Come terzo nome nei consigli Fantacalcio Serie A possiamo invece puntare su Diego Coppola: parliamo di lui come “premio” a tutto il Verona che ha conquistato una bellissima salvezza nonostante a gennaio la squadra sia stata smantellata per fare fronte ai debiti, il suo rendimento è sempre stato di alto livello e il futuro appare garantito.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Proseguendo l’analisi dei consigli Fantacalcio Serie A andiamo al centrocampo, dove Morten Frendrup è pronto a una partita di sostanza con il suo Genoa, ampiamente salvo, che ospita il Bologna; poi andiamo su Marco Brescianini che si gioca la salvezza nel delicatissimo incrocio contro l’Udinese, e ancora facciamo il nome di Ismael Bennacer che con il Milan è stato comunque positivo, anche se forse non ha fatto quel deciso passo avanti che qualcuno gli prospettava. Chiudiamo la mediana con Ivan Ilic: quest’anno il serbo del Torino è stato particolarmente costante e la scorsa settimana è anche andato in gol.

Per quanto riguarda l’attacco, come sempre possiamo fare tanti nomi: ne scegliamo due per la corsa salvezza, M’Baye Niang che una rete fondamentale l’ha già segnata nell’ultima giornata e Lorenzo Lucca, che rispetto alle ultime stagioni ha fatto un salto di qualità e potrebbe essere confermato in Serie A, che sia con l’Udinese – che lo può riscattare dal Pisa – o con un’altra squadra. Infine, come ultimo elemento nei consigli Fantacalcio Serie A, diciamo Ciro Immobile: stagione complessa, ma potrebbe comunque salutare con una rete aiutando la Lazio a raccogliere un’altra vittoria.











