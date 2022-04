Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 31^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 31^ GIORNATA?

Siamo pronti a un altro appuntamento con i consigli Fantacalcio Serie A: il massimo campionato torna a farci compagnia dopo la sosta, e un tema di sicuro interesse – anche per comporre le varie squadre che si affronteranno nelle vostre leghe – sarà quello dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, a seguito della clamorosa sconfitta interna contro la Macedonia del Nord. Citiamo l’episodio per dire che ci saranno giocatori in cerca di riscatto, altri che magari l’hanno già trovato nella seguente amichevole contro la Turchia o ancora qualcuno che, visto il disastro, spera ora di poter fare parte del ciclo che verrà; tutto questo sarà analizzato per i consigli Fantacalcio Serie A.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 30^ giornata: su chi puntare?

Ricordiamo allora quelle che sono le dieci partite nella 31^ giornata: si parte sabato 2 aprile alle ore 15:00 con Spezia Venezia, poi alle ore 18:00 avremo Lazio Sassuolo e alle 20:45 Salernitana Torino. Domenica 3 aprile il lunch match delle ore 12:30 sarà Fiorentina Empoli, quindi alle ore 15:00 doppio match con Atalanta Napoli e Udinese Cagliari, alle ore 18:00 ecco Sampdoria Roma mentre alle ore 20:45 il piatto forte, il derby d’Italia Juventus Inter. Saranno due i posticipi del lunedì: alle ore 18:30 Verona Genoa, alle ore 20:45 la 31^ giornata di Serie A si chiuderà con Milan Bologna.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le difese di ferro... o no, dritte 29^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE PER LA 31^ GIORNATA

Parlando dunque dei consigli Fantacalcio Serie A, è quasi inevitabile fare un accenno alla corsa al titolo di capocannoniere: sia Ciro Immobile che Dusan Vlahovic giocano in casa, ma come abbiamo visto l’attaccante della nazionale se la vede con il Sassuolo mentre per il serbo della Juventus arriva l’Inter, due partite diverse ma giustamente bisogna puntare su entrambi perché lo dicono i numeri, e ora Vlahovic ha l’occasione per dimostrare di essere un giocatore determinante nelle grandi sfide. Per il resto, cosa dire? In porta certamente va citato David Ospina perché la difesa del Napoli sta facendo molto bene, ma i partenopei giocano in casa dell’Atalanta e allora forse un giocatore su cui puntare può essere Mike Maignan, che domenica sera cercherà di confermare il suo ottimo campionato nel Milan che sfida il Bologna.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 28^ giornata?

In difesa Giorgio Chiellini ha tanta voglia di riscatto e Matthijs De Ligt è in grande crescita, ma occhio alla determinazione di Milan Skriniar senza dimenticarsi di Chris Smalling, difensore che sa anche fare gol. A centrocampo i due giocatori del Sassuolo Davide Frattesi e Maxime Lopez sono una garanzia tanto quanto Lorenzo Pellegrini, poi abbiamo un Lucas Torreira che nella Fiorentina sta diventando importante anche in fase realizzativa. Dell’attacco abbiamo parlato, ma possiamo aggiungere lo scatenato Tammy Abraham e poi magari anche Giovanni Simeone: il Cholito gioca contro la sua prima squadra in Serie A, corre per salire sul podio nella classifica marcatori e idealmente può puntare i 20 gol in quello che già adesso è il miglior campionato giocato in Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA