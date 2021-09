Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 4^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO: LE MOSSE GIUSTE PER QUESTA SETTIMANA!

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti anche oggi, perché questa sera con l’anticipo Sassuolo Torino comincerà già la quarta giornata del massimo campionato, dunque tutti i Fanta-allenatori nelle prossime ore dovranno stilare la propria formazione al Fantacalcio e noi proviamo a darvi come sempre i nostri consigli. Sugli scudi nella già ricordata partita di Reggio Emilia ci saranno Berardi e Sanabria, punti di riferimento dei due attacchi in una partita che si annuncia stuzzicante, mentre sabato pomeriggio in Genoa Fiorentina scegliamo uno scontro generazionale tutto slavo tra l’eterno Pandev e il rampante Vlhovic.

Sempre sabato ci sarà Inter Bologna, che in ottica consigli Fantacalcio ci fa pensare soprattutto ai nerazzurri, da Lautaro Martinez a Dimarco, perché un difensore che segna su punizione è attraente per i Fanta-allenatori. Nel Bologna attenzione all’ex Arnautovic, che fu protagonista di un breve passaggio però memorabile, perché era l’Inter del Triplete. Salernitana Atalanta vede invece sugli scudi la Dea, che finora segna meno del previsto ma contro la debolissima (finora) difesa campana potrebbe tornare a regalare bonus.

CONSIGLI FANTACALCIO: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui consigli Fantacalcio, arriviamo alle partite della domenica cominciando dal lunch match Empoli Sampdoria. Qui citiamo Mancuso per i padroni di casa essendo l’eroe del colpaccio allo Stadium, per i blucerchiati citazioni per Yoshida e Augello perché due difensori in gol nella stessa partita fanno sempre notizia, anche se ovviamente non sarà facile ripetersi per la seconda volta consecutiva. Venezia Spezia potrebbe vedere sugli scudi Henry (un cognome illustre) per i lagunari, mentre Maggiore e Gyasi devono dare qualcosa in più per i liguri. Lazio Cagliari mette in copertina naturalmente Immobile e Joao Pedro, ma anche Milinkovic Savic e Nandez a centrocampo, tutti nomi di spicco.

Verona Roma vede l’Hellas già in crisi: Barak con il nuovo allenatore potrebbe cambiare posizione e vedremo se ne trarrà beneficio. I giallorossi rispondono con Veretout, Pellegrini e Abraham, tre nomi già in copertina per Mourinho. In Juventus Milan i bianconeri per rialzarsi puntano su Dybala e sull’ex Locatelli, mentre i rossoneri mettono in copertina i loro giovani quali Tonali e Rafael Leao. Infine, lunedì sera si giocherà Udinese Napoli: Deulofeu e Samardzic sono nomi caldi per i friulani, mentre Coulibaly e Insigne sono sempre i nomi di punta per i partenopei.



