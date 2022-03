Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 30^ giornata: su chi puntare?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE PER LA 30^ GIORNATA

Si apre un’altra giornata dedicata ai consigli Fantacalcio Serie A. Il 30^ turno del massimo campionato inizia con due anticipi venerdì 18 marzo, per cui possiamo subito andare a parlare di quelli: Sassuolo Spezia è intrigante per la presenza di Domenico Berardi e Gianluca Scamacca che sono attaccanti sui quali puntare abbastanza spesso (12 gol a testa) mancherà invece Giacomo Raspadori e allora meglio magari concentrarsi sul centrocampo, dove Davide Frattesi garantisce anche qualche gol al pari di Maxime Lopez, con i due che in generale stanno tenendo un grande rendimento.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le difese di ferro... o no, dritte 29^ giornata

Nello Spezia il segreto sono anche e soprattutto le due mezzali: Giulio Maggiore non è una novità, mentre Simone Bastoni sarebbe tecnicamente un terzino sinistro che con Thiago Motta ha avanzato la sua posizione andando a giocare da interno di centrocampo. Per la difesa Martin Erlic è una sorta di garanzia, ma occhio anche a Kelvin Amian: entrambi stanno giocando una stagione positiva e, in una partita come quella contro il Sassuolo, i loro voti per il Fantacalcio potrebbero essere alti.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 28^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: GENOA TORINO

Passando a Genoa Torino per i consigli Fantacalcio Serie A, in questo momento la difesa del Grifone è un reparto su cui puntare: Salvatore Sirigu, grande ex di questa partita, ha incassato due reti da quando Alexander Blessin è diventato il suo allenatore, e stiamo parlando di 7 partite. Clamorosamente dunque il Genoa non incassa, e possiamo citare due terzini come Silvan Hefti e Johan Vasquez (adattato sull’esterno) che garantiscono buona spinta, al pari del filtro di Stefano Sturaro e Milan Badelj in mezzo. Davanti, terno al lotto: ci sarebbe Mattia Destro, ma il titolare per il match contro il Torino potrebbe essere Kelvin Yeboah.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 27^ giornata?

Nel Torino invece Gleison Bremer sta diventando un signor difensore, tra i più apprezzati della Serie A, arriva dal gol segnato contro l’Inter ed è salito a quota 3 in campionato. Puntare su di lui è una scelta saggia, ma poi bisogna citare i due giocatori che agiscono sulla trequarti e sono Tommaso Pobega e Josip Brekalo. Quest’ultimo ha già realizzato 6 reti: non peregrino pensarlo in doppia cifra entro la fine del campionato, intanto l’ex Wolfsburg è utile nei consigli Fantacalcio Serie A anche per quanto riguarda gli assist.











© RIPRODUZIONE RISERVATA