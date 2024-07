CONSIGLI NON RICHIESTI/ Orario di lavoro, la sfida per mantenere competitività e produttività

L’orario di lavoro e la sua organizzazione sono temi sempre più rilevanti nel panorama europeo e mondiale. In Italia, la struttura del tessuto produttivo, caratterizzato da un elevato numero di microimprese, rappresenta una ricchezza ma anche una sfida nell’adozione di nuove forme di organizzazione del lavoro. Le microimprese, spesso con risorse limitate, possono trovare più complesso implementare cambiamenti come la riduzione dell’orario lavorativo o il passaggio allo smart working.

In Europa, le differenze nell’approccio all’orario di lavoro sono marcate. La Grecia, per esempio, ha recentemente adottato una settimana lavorativa di sei giorni. Questa misura nasce dalla necessità di affrontare una crisi economica profonda, migliorare la produttività e ridurre la disoccupazione. Il Governo greco spera che un maggiore impegno lavorativo possa stimolare la ripresa economica e rispondere alle pressioni interne ed esterne per una maggiore competitività​.

Al contrario, diversi Paesi stanno esplorando la settimana lavorativa di quattro giorni. In Spagna, aziende come Software Delsol hanno partecipato a un progetto pilota che ha ridotto l’orario lavorativo senza tagliare i salari. L’azienda, con circa 200 lavoratori e 56 mila clienti, ha registrato un aumento del 6% in produttività, mentre l’assenteismo è calato del 30%. I risultati indicano un aumento del benessere dei dipendenti e una produttività stabile. In Islanda, una sperimentazione su larga scala ha dimostrato che ridurre l’orario lavorativo migliora la salute mentale dei lavoratori senza comprometterne la produttività​​.

Secondo il report di Eurofound, la settimana lavorativa media in Europa varia significativamente. La Francia, con una media di 35,7 ore settimanali, rappresenta l’estremo inferiore, mentre l’Italia si posiziona a 38 ore. Questi dati evidenziano come la contrattazione collettiva possa influenzare positivamente l’equilibrio tra vita professionale e personale, promuovendo condizioni lavorative più favorevoli​​.

Un altro aspetto cruciale del moderno mondo del lavoro è lo smart working, di cui ci siamo già occupati in passato, che ha visto un incremento significativo durante la pandemia. Sebbene molte aziende abbiano adottato il lavoro da remoto come soluzione temporanea, per consolidarsi come pratica stabile è necessario sviluppare politiche aziendali e normative adeguate. La flessibilità oraria e la possibilità di gestire autonomamente il proprio tempo sono sempre più richieste dai lavoratori, che cercano un migliore equilibrio tra vita privata e professionale e produttività.

In Italia, la bassa natalità e l’invecchiamento della popolazione rendono sempre più pressante la necessità di manodopera straniera. Questo fenomeno non riguarda solo l’Italia, ma l’intera Europa. L’immigrazione diventa così una risorsa indispensabile per sostenere i sistemi produttivi e previdenziali dei vari Paesi europei, ma di fatto porta una complessità maggiore, da tener presente in questi cambiamenti in atto.

Guardando al futuro, la sfida sarà mantenere la competitività e la produttività delle imprese europee senza sacrificare la qualità della vita dei lavoratori e favorendo l’integrazione. Le sperimentazioni di riduzione dell’orario di lavoro, come quelle in Spagna e Islanda, dimostrano che è possibile migliorare il benessere dei dipendenti senza compromettere la produttività. In Portogallo, il Governo sta valutando l’introduzione di una settimana lavorativa di quattro giorni come misura per aumentare la qualità della vita e stimolare l’economia.

In questo contesto, è cruciale che le politiche del lavoro siano orientate a sostenere l’occupabilità continua dei lavoratori. Formazione continua, aggiornamento professionale e flessibilità contrattuale, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, sono elementi essenziali per affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. La capacità di adattarsi ai cambiamenti e di acquisire nuove competenze sarà la chiave per rimanere competitivi per “mantenersi impiegabili” in un mondo del lavoro sempre più dinamico, interconnesso e multirazziale.

L’orario di lavoro, quindi, non è solo una questione di numeri, ma di qualità della vita, sostenibilità produttiva e integrazione. Bilanciare questi elementi sarà fondamentale per costruire un futuro del lavoro che sia equo, sostenibile e in grado di rispondere alle esigenze di tutti i lavoratori, guardando alle nuove generazioni. Buon cambiamento che cambia a tutti noi.

Teofrasto, filosofo greco, ha detto: “Il tempo è il bene più prezioso che un uomo possa spendere”.

