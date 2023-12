CONSIGLI PER LE FESTE/ Come far stare bene gli amici a 4 zampe tra botti e feste in casa

Le prossime festività ci ripropongono una problematica importante e ogni anno sempre più discussa: quella di risolvere i vari problemi che si devono affrontare per permettere ai cari nostri amici a quattro zampe di poter partecipare non solo alle nostre riunioni, famigliari o meno, ma anche di proteggerli dalla piaga dei botti e fuochi artificiali.

ANTIFASCISMI/ Il loggione della Scala è coerente, i media no

Per aiutarvi a risolvere alle varie e spesso delicate problematiche che sorgono ed evitare spiacevoli incidenti abbiamo chiesto delucidazioni ad Anna Maria Ruggiero, grande esperta in questo campo riconosciuta anche da diversi personaggi famosi che spesso gli affidano i loro amici a quattro zampe durante i loro impegni lavorativi.

VERSO IL NATALE/ Da Padova ("cucù" invece di Gesù) al Nicaragua: cosa c'è da temere in un Bambino?

Ci può descrivere la sua attività?

Sono un educatore cinofilo, un esperto in comportamento felino e un naturopata, con oltre quindici anni di esperienza nel settore. Ho sviluppato il metodo di affiancamento di proprietari di cani e gatti “Harmony Pet Roma”, che si basa su una relazione armoniosa e rispettosa tra l’animale e il suo padrone, e che utilizza la naturopatia per aiutare gli animali con ansia da separazione, fobie, insicurezza e altri problemi comportamentali. Ho anche fondato la Doghouse Tommy e Bicio Billy Roma, dove offro servizi personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente e del suo animale, dalla correzione dei comportamenti indesiderati all’insegnamento di comandi base o avanzati, con la possibilità di lasciare il cane per brevi o lunghi periodi in asilo giornaliero. Nel corso della mia carriera, ho aiutato centinaia di persone a migliorare la qualità della vita dei loro animali, sia in presenza che online, ricevendo feedback positivi e riconoscimenti. Sono appassionata del mio lavoro e mi mantengo sempre aggiornata sulle ultime novità e tecniche nel campo dell’educazione e della cura di cani e gatti.

Previsioni meteo Vigilia di Natale 2023/ Niente freddo e neve: clima mite e temperature sopra la media

Si avvicinano le festività di fine anno: come dobbiamo comportarci con i nostri amici a quattro zampe, specie riguardo alla loro alimentazione?

Le festività natalizie e di fine anno possono essere un momento di gioia e di condivisione anche per i nostri animali domestici, ma altresì di stress e cambiamenti improvvisi della loro routine quotidiana. Per garantire il loro benessere e la loro salute, è importante seguire alcuni semplici consigli riguardo alla loro alimentazione.

Quali?

Rispettare le loro abitudini alimentari, senza variare troppo le quantità, gli orari o i tipi di cibo. Evitare di dare loro cibi ricchi di grassi, zuccheri, o spezie che possono causare disturbi digestivi, intossicazioni o allergie. Non dare mai il nostro cibo o avanzi dei cenoni ai nostri animali. Preferire cibi naturali, biologici e adatti alla loro specie. Se si vuol fare loro un regalo, optare per degli snack sani e naturali, come frutta (mele ad esempio) o biscotti mirati per cani o gatti. Integrare la loro dieta con essenze floreali, che possono aiutarli a gestire le emozioni negative, come la paura, l’agitazione e l’ansia tipiche di questo periodo. Il Rescue Remedy di Bach, ad esempio, è una miscela di cinque essenze floreali che aiutano a calmare e rilassare la mente e il corpo anche dei nostri animali in situazioni di emergenza o stress. Si tratta di un rimedio naturale e sicuro, che non sostituisce il parere del veterinario, ma lo integra e lo supporta. Può essere utile per preparare i nostri amici a quattro zampe alle festività di fine anno, in modo da renderli più sereni e tranquilli di fronte ai rumori, ai cambiamenti e alle situazioni stressanti. Si consiglia di somministrarlo almeno una settimana prima delle festività, in modo da favorire un’azione preventiva e armonizzante. Il dosaggio varia a seconda della taglia e del peso dell’animale, ma in generale si possono dare 4 gocce, 4 volte al giorno, direttamente nella bocca, nell’acqua o nel cibo. Seguendo questi consigli, potremo rendere le festività natalizie e di fine anno più serene e felici per noi e per i nostri amici a quattro zampe.

Si sa che Natale e Capodanno sono eventi che generano riunioni e son sempre numerose: quali precauzioni dobbiamo prendere con gli animali?

Come esperta naturopata, floriterapeuta animale ed educatore cinofilo, consiglio di seguire questi semplici passi per proteggere gli animali domestici durante le festività di Natale e Capodanno. Evitare di esporli a rumori forti e improvvisi, come i botti, che possono causare loro paura, ansia e stress. Se non si possono evitare, cercare di creare un ambiente tranquillo e sicuro per loro, magari in una stanza interna della casa, dove il rumore arrivi attutito. Accendere la tv o la radio per confondere il rumore delle esplosioni e restare vicino al vostro beniamino per rassicurarlo, senza però fare loro carezze eccessive che farebbero ottenere l’effetto contrario al rilassamento. Se non potete stare vicino al vostro animale, cercate un professionista che possa occuparsi del vostro amico con le giuste competenze. Non affidate mai i vostri animali a improvvisati o persone senza la dovuta esperienza. Non lasciateli soli per troppo tempo, ma coinvolgeteli nelle attività familiari, senza però forzarli o stressarli. Rispettate i loro bisogni di riposo, gioco e socializzazione, e non li sottoponete a situazioni che possano metterli a disagio, come troppa gente, troppo rumore o troppa confusione.

Il problema dei fuochi artificiali e dei botti costituisce un pericolo spesso grave per loro: cosa dobbiamo fare per garantire sia la loro sicurezza che salute?

I fuochi artificiali e i botti sono una fonte di stress e paura per molti animali, che possono reagire con ansia, panico, fuga o anche infarto. Per proteggere la loro sicurezza e salute, è bene seguire alcuni accorgimenti.

Per esempio?

Tenere gli animali in casa, lontani dai luoghi in cui vengono sparati i fuochi d’artificio e i botti, o almeno in un ambiente tranquillo e sicuro, dove il rumore arrivi attutito. Non lasciarli mai da soli in giardino. Restare vicino a loro per rassicurarli, senza però trasmettergli ansia o paura. Tenere alto il volume di radio o televisione, per confondere il rumore delle esplosioni. Non cambiare le loro abitudini alimentari, ma mantenete una dieta adatta alla loro specie. Evitare di dare loro cibi umani, che possono provocare disturbi digestivi, intossicazioni o allergie. Se bisogna portarli fuori casa, assicurarsi che siano ben identificati con microchip e medaglietta e usare il trasportino in macchina. In passeggiata assicurarsi che la pettorina o il collare non siano troppo larghi per evitare che possano toglierseli in caso di botti. Per cani particolarmente paurosi, suggerisco di mettere sia il collare che la pettorina e di usare un collare a doppio moschettone legandolo a doppia presa, ovvero sia al collare che alla pettorina, così da evitare che a causa di un botto possa sfilarsi il collare o la pettorina e scappare via. In caso di animali particolarmente paurosi o con patologie cardiache è ben far visitare l’animale da un veterinario che possa valutare una terapia di supporto se necessaria. Evitare soluzioni fai da te, come somministrare farmaci tranquillanti senza il parere del veterinario. Chiedere al proprio Comune un’ordinanza contro i botti, se già non ne è prevista una, per tutelare il benessere degli animali e dell’ambiente. Seguendo questi consigli, potremo rendere le festività più serene e felici per noi e per i nostri amici a quattro zampe.

(Guido Gazzoli)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA