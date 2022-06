Consiglieri eletti Frosinone 2022 seggi/ Risultati preferenze con Mastrangeli sindaco

Riccardo Mastrangeli sindaco di Frosinone. Ha vinto con il 55,32% secondo i risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022. Ha vinto la coalizione di centrodestra, contro il 44,68% di Domenico Marzi. Questi dati sono importanti per quanto riguarda la composizione del Consiglio comunale e quindi per la “truppa” di consiglieri comunali eletti. Un’elaborazione da prendere con le dovute cautele, visto che è suscettibile di modifiche tra eventuali riconteggi, sostituzioni e ricorsi. Inoltre, considerando la potenziale nomina dei consiglieri eletti come assessori, i primi dei non eletti potrebbero entrare in Consiglio.

Con la vittoria di Riccardo Mastrangeli a Frosinone, la nuova maggioranza può contare su 20 seggi: 5 consiglieri della Lista Ottaviani (Valentina Sementilli, Massimiliano Tagliaferri, Angelo Retrosi, Cristian Alviani e Teresa Petricca), 4 di Fratelli d’Italia (Sergio Crescenzi, Alessia Turriziani, Alessia Savo e Franco Carfagna), 3 di Mastrangeli Sindaco per Frosinone (Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Francesco Pallone), 3 della Lista per Frosinone (Francesca Chiappini, Sergio Verrelli e Corrado Renzi), 2 di Forza Italia (Adriano Piacentini e Cinzia Fabrizi), 2 della Lega Salvini Premier (Giovanni Bortone e Rossella Testa) e 1 di Frosinone Capoluogo (Pasquale Cirillo). Per quanto riguarda l’opposizione, ci sono i candidati sindaco non eletti Domenico Marzi, Vincenzo Iacovissi e Mauro Vicano. Con il primo 3 consiglieri del Pd (Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi), 3 anche per Marzi Sindaco (Carlo Gagliardi, Alessandra Mandarelli e Armando Papetti), 1 del Polo Civico (Claudio Caparrelli), 1 della Lista Michele Marini (Andrea Turriziani) e 1 di Frosinone in Comune (Stefano Pizzutelli).

ELEZIONI COMUNALI FROSINONE 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Nei risultati delle Elezioni Comunali Frosinone 2022 al primo turno il ballottaggio è stato guadagnato dal candidato del Centrodestra Riccardo Mastrangeli, chiamato nuovamente a sfidare alle urne il candidato del Centrosinistra Domenico Marzi.

Un testa a testa concretizzatosi per pochi voti, in quanto Mastrangeli ha soltanto sfiorato la vittoria al primo turno (gli sarebbe servito il 50%+1 dei voti per evitare le forche caudine del ballottaggio). Qui di seguito i voti di lista emersi dai risultati del primo turno delle Amministrative 2022 a Frosinone: Mastrangeli con il 49,26% (11.856 preferenze) ha ottenuto con la lista Ottaviani Prima Frosinone l’11,80%, con Fratelli d’Italia l’8,74%, con Mastrangeli sindaco per Frosinone l’8,43%, con la lista Per Frosinone l’8,18%, con Forza Italia il 4,51%, con Lega Salvini Premier il 4,33% e con Frosinone Capoluogo il 2,96%. Marzi invece prese il 39,13% con 9.419 voti di preferenza, con il sostegno di Pd 12,49%, Marzi sindaco Frosinone 11,12%, Polo Civico 6,31%, Lista Michele Marini 4,47%, Frosinone in Comune 3,18%, Piattaforma Civica Ecologista 1,61% e Movimento Cinque Stelle (1,32%). Qui il dettaglio dello spoglio a Frosinone nel primo turno.

ELETTI FROSINONE, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Nelle Elezioni Comunali 2017 a Frosinone, dove trionfò il Centrodestra del candidato sindaco di Forza Italia Nicola Ottaviani, al quale non servì neppure il ballottaggio per definire i risultati definitivi e la composizione del Consiglio comunale: al termine del primo turno, 20 seggi andarono alla maggioranza (5 lista Ottaviani Sindaco, 4 Forza Italia, 4 Polo civico-Nuova Realtà, 2 Lista per Frosinone, 1 Alternativa popolare, 1 Cuori Italiani, 1 Frosinone Capoluogo, 1 FdI, 1 Forza Frosinone) e 8 all’opposizione (3 Pd, 3 Cristofari sindaco, 2 Socialisti e Riformisti per Frosinone).

I consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2017 a Frosinone furono dunque i seguenti: Achille Campoli, Sergio Crescenzi, Domenico Fagiolo, Thaira Mangiapelo, Adriano Piacentini, Christian Bellincampi, Sara Bruni, Massimo Calicchia, Andrea Campioni, Claudio Caparrelli, Fabrizio Cristofari, Gianpiero Fabrizi, Marco Ferrara, Carlo Gagliardi, Igino Guglielmi, Danilo Magliocchetti, Giovambattista Mansueto, Riccardo Masecchia, Marco Mastronardi, Gerarda Morelli, Debora Patrizi, Angelo Pizzutelli, Stefano Pizzutelli, Corrado Renzi, Maria Rosaria Rotondi, Alessandra Sardellitti, Vincenzo Savo, Fabiana Scasseddu, Francesco Trina, Norberto Venturi, Sergio Verrelli, Vittorio Vitali.

