Consiglieri eletti Gorizia 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Ziberna sindaco

Ecco quali sono i consiglieri eletti a Gorizia 2022, i seggi, i risultati e le preferenze dopo il ballottaggio di ieri. Nella nota cittadina friulana il sindaco si conferma essere Rodolfo Ziberna, sostenuto dal centrodestra unito. Il risultato è stato del 52.23 per cento (numeri ancora ufficiosi), contro il 47.77 per cento della sfidante Laura Fasiolo, ex senatrice del Pd e sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. “I prossimi cinque anni saranno i più importanti, per la nostra comunità, degli ultimi 20 anni vissuti ed anche per i 20 a venire – ha dichiarato all’ANSA Rodolfo Ziberna – perché, nel 2025, saremo Capitale europea della cultura, assieme a Nova Gorica”.

Consiglieri eletti Frosinone 2022 seggi/ Risultati preferenze con Mastrangeli sindaco

“Anche per questa ragione – ha proseguito – dopo aver già annunciato che allargherò la compagine di governo alla presenza di un tecnico esterno, voglio fare subito un appello ai consiglieri di minoranza. Quelli che ritengono di poterlo e volerlo fare, dicano quali sono i punti dell’agenda sui quali possiamo fare delle condivisioni”. Vediamo quindi la nuova composizione del consiglio comunale dopo 37 sezioni scrutinate su 37. Al centrodestra vanno 24 seggi, di cui sei a testa per Ziberna (Udc), Fratelli d’Italia e Forza Italia. Cinque alla Lega, e uno al NcI. 11 invece i seggi all’Opposizione, leggasi uno per Laura Fasiolo, quindi quattro del Pd, due per Laura Fasiolo per Gorizia, altri due per Noi, mi, noaltris Go!, uno per Ssk, e uno per Gorizia è tua. Altri seggi: Pierpaolo Martina: 1, Insieme: 2, Franco Zotti: 1, Antonio Devetag: 1. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Consiglieri eletti Sesto S.G. 2022, i seggi/ Di Stefano sindaco, risultati preferenze

ELEZIONI COMUNALI GORIZIA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Nei risultati delle Elezioni Comunali Gorizia 2022, il ballottaggio ha visto sfidarsi il 26 giugno 2022 Rodolfo Ziberna e Laura Fasiolo. I risultati di questo secondo turno decideranno anche la composizione del consiglio comunale, con i vari seggi assegnati ai partiti. Al primo turno delle elezioni amministrative a Gorizia, il sindaco uscente di centrodestra Rodolfo Ziberna aveva ottenuto il 41,85%. La candidata del centrosinistra Laura Fasiolo invece il 30,66%.

Parlando invece dei singoli partiti, la lista più votata è stata quella di Fratelli d’Italia con il 10,88% al primo turno. Molto bene anche il Partito democratico a sostegno di Fasiolo, con il 10,74%. Al terzo posto troviamo Forza Italia con il 10,38%. Leggermente dietro la Lega con 8,26%. Tra le liste civiche, particolare successo hanno avuto la Lista Ziberna, arrivata persino al 10,65%, e Laura Fasiolo per Gorizia in grado di ottenere il 7,35%. La lista Insieme per Martina sindaco, a sostegno del candidato Pierpaolo Martina, ha ottenuto il 9,96%. Qui il dettaglio dello spoglio a Gorizia nel primo turno

RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022 ELEZIONI COMUNALI/ Diretta, 58 comuni al Centrodestra

ELETTI GORIZIA, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

I risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2017 hanno visto vincere il centrodestra con Rodolfo Ziberna, che aveva ottenuto il 59,79% dei voti, battendo il centrosinistra di Roberto Collini, che si era fermato al 40,21%. Il nuovo sindaco ha dunque potuto contare nella giunta su 24 consiglieri comunali. Tra i partiti, Forza Italia ha ottenuto sette seggi in consiglio comunale, tre in più di Lega Nord e Fratelli d’Italia. Il Partito democratico è entrato con tre consiglieri, così come Autonomia responsabile civica per Gorizia. Due seggi sono invece stati attributi ad Aiutiamo Gorizia con Ziberna, Udc, Popolo di Gorizia, Percorsi Goriziani e Gorizia 100 sogni. Un consigliere per Movimento 5 Stelle, Gorizie – Portelli Sindaco, Gorizia c’è e Gorizia è tua.

Vediamo ora i nomi dei consiglieri comunali uscenti a Gorizia: Altinier, Bandelj, Braulin, Cagliari, Ciotta, Collini, Cosma, Del Sordi, Fasiolo, Ieri, Ferrari, Gabrielcig, Gaggioli, Hassek, Korsic, Macchitella, Maraz, Mollica, Obizzi, Oreti, Peterin, Picariello, Picco, Piscopo, Portelli, Roldo, Romano, Rossi, Sartori, Stasi, Domani, Tomasella, Traini, Tucci, Turco, Turri, Zorzenon, Zotti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA