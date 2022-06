Consiglieri eletti Guidonia 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Lombardo sindaco

ELEZIONI COMUNALI GUIDONIA MONTECELIO 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Mauro Lombardo è il nuovo sindaco di Guidonia Montecelio. I risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022 mostrano che il candidato civico ha totalizzato il 59,92%, avendo raccolto 10.989 voti, contro il 40,08% di Alfonso Masini, candidato del centrodestra, che invece di preferenze ne ha raccolte 7.349. Entrambi si ritroveranno nel Consiglio comunale, che va prendendo forma in queste ore con gli eletti di Guidonia Montecelio alle Elezioni Comunali 2022. Una forma non definitiva, visto che potrebbero essersi sostituzioni, cambi e riconteggi alla luce di eventuali nomine, rinunce e ricorsi.

Questi sono i motivi per i quali l’elaborazione del Consiglio comunale con i nomi dei consiglieri eletti di Guidonia 2022 che vi proponiamo di seguito va presa assolutamente con le pinze. Dunque, alla maggioranza vanno 15 seggi, 3 ai candidati sindaco sconfitti Alfonso Masini e Alberto Cuccuru, che saranno in Consiglio Comunale con l’altro candidato sconfitto, Claudio Zarro. Partiamo dalle liste. Cinque seggi a Il Biplano, 4 a Guidonia Montecelio Domani, 3 a Città Nuova cambiamo Guidonia Montecelio, uno a testa a Consenso Civico, Civici, L’onda, Polo Civico. All’opposizione vediamo 2 seggi a Fratelli d’Italia, 1 a Lega Salvini Premier, 3 al Partito Democratico.

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE GUIDONIA MONTECELIO DOPO BALLOTTAGGIO ELEZIONI

Passiamo ai consiglieri comunali eletti del 2022 che potrebbero andare a formare il nuovo Consiglio comunale di Guidonia Montecelio dopo i risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali. I tre consiglieri del Partito democratico sono gli uscenti Emanuele Di Silvio e Simone Guglielmo, mentre Rosa Nuzzo segna il suo “esordio”. Per Il Biplano in lizza Tommaso Carnevali, Giuseppe Nardecchia, Rosaria Pasqualucci, Lucrezia Cataldo e Mario Proietti, che sono quelli che hanno raccolto le più alte preferenze per la loro lista. Mauro De Santis, Maurizio Remoli, Alessia Croce e Francesca Valeri per Guidonia Montecelio Domani. Per Città Nuova cambiamo Guidonia Montecelio ci sono Andrea Mazza, Michele Venturiello e Arianna Cacioni. Quindi, Mirko Sotorino (Consenso Civico), Rocco Cisano (Civici), Erick D’Alisa (L’onda), Nadia De Iuliis (Polo Civico).

In opposizione per Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio per le Elezioni Comunali 2022 ci sono gli eletti Adalberto Bertucci e Augusto Cacciamani. Il seggio che spetta alla Lega sarà assegnato al coordinatore cittadino e capolista Alessandro Messa. Per quanto riguarda l’ultimo seggio disponibile per l’opposizione, verrà assegnato al candidato sindaco della coalizione civica “Uniti in Comune”, Claudio Zarro, che si va ad aggiungere appunto agli altri due candidati sindaco sconfitti, Alfonso Masini e Alberto Cuccuru.











