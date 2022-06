Risultati Ballottaggio 2022 Elezioni Comunali/ Diretta: 7 sindaci al cdx e 4 al cdx

DIRETTA BALLOTTAGGIO 2022, ELEZIONI COMUNALI: TUTTI I RISULTATI

Centrosinistra pigliatutto: questa la prima fotografia dei risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022. Questa la “sentenza” della diretta dello spoglio del secondo turno, che ha visto trionfare la coalizione guidata dal Pd di Enrico Letta a Verona, Monza, Catanzaro, Parma, Piacenza e Alessandria. Invece il centrodestra si consola con le vittorie a Lucca, Frosinone e Sesto San Giovanni.

A Verona ha vinto sorprendentemente Damiano Tommasi, a Parma è stato eletto sindaco Michele Guerra, ad Alessandria ha trionfato Giorgio Abonante del Pd. Ma il “campo largo” ha vinto anche a Catanzaro con Nicola Fiorita, lì dove il centrosinistra non governava da 11 anni. Ha riconquistato Piacenza con Katia Tarasconi, ha conservato Cuneo con Patrizia Manassero. C’è lo sgambetto alla Monza di Silvio Berlusconi, dove dopo una lunga battaglia al ballottaggio ha trionfato Paolo Pilotto, sconfiggendo Dario Allevi del centrodestra. A Carrara ha vinto la “dem” Serena Arringhi. Di fatto, dai risultati del Ballottaggio 2022 emerge che il Partito democratico ha perso solo una città, Lucca, e si è confermato a Cuneo. Il centrodestra lo ha fatto a Barletta, dove ha vinto Cosimo Cannito, e Sesto San Giovanni con Roberto Di Stefano. Al centrodestra vanno anche Gorizia con Rodolfo Ziberna, Frosinone con Riccardo Mastrangeli, e Lucca appunto con Mario Pardini.

RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022: EXPLOIT TOMMASI A VERONA

Damiano Tommasi è uno dei casi emblematici di queste amministrative, oltre che nello specificato dei risultati di questo Ballottaggio 2022. Una missione impossibile la sua, visto che il centrodestra a Verona nell’ultimo ventennio ha sempre vinto. «Abbiamo scritto una nuova pagina della storia di questa città», il suo commento a caldo. C’è da dire però che gli avversari ci hanno messo del loro per favorirlo, prima presentando due candidati diversi, poi col rifiuto del sindaco uscente Federico Sboarina di apparentarsi con l’ex leghista, ora vicino a Silvio Berlusconi, Flavio Tosi.

Archiviando per un attimo il caso Verona, possiamo stilare un primo bilancio. Il vincitore a questo giro è il centrosinistra, che ha strappato agli avversari città importanti come quelle sopracitate, ha conquistato Parma che era amministrata da 10 anni da Federico Pizzarotti. Ma non è riuscita a spuntarla a Gorizia e Frosinone, dove il centrodestra è riuscito a confermarsi, mentre a Como e Viterbo hanno vinto le liste civiche. Con queste premesse, Enrico Letta pensa già alle prossime elezioni politiche del 2023.

GLI EFFETTI DEI RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022 SU CSX E CDX

Il segretario del Pd, infatti, durante la diretta dei risultati Ballottaggio 2022 delle Elezioni Comunali ha commentato con soddisfazione i risultati: la vittoria «ci rafforza in prospettiva del futuro, nella costruzione di un centrosinistra che sia vincente anche a livello nazionale per le politiche dell’anno prossimo». Quindi, ha garantito che da oggi si metterà al lavoro in vista, appunto, delle prossime politiche. Non può mancare una stoccata agli avversari. «Il centrodestra perde male quasi ovunque. Il centrosinistra è invece riuscito a rovesciare i sindaci uscenti in diverse città». Su cosa succederà ora nel centrodestra c’è, in effetti, molta curiosità. Le sconfitte di Sboarina a Verona e di Allevi a Monza possono essere attribuite ai loro leader, quindi rispettivamente a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi? Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo i risultati del Ballottaggio 2022 ci sarebbe già aria di resa dei conti nella coalizione che presto dovrà ritrovarsi per ragionare sulla candidatura per le Regionali in Sicilia.

A proposito di ragionamenti in ottica nazionale, va analizzato anche il dato dell’affluenza. Più di due milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per votare nei 65 Comuni al ballottaggio, di cui 13 capoluoghi. Ma l’affluenza è crollata ovunque, attestandosi al 42,18% contro il 54,11% del primo turno. Oltre due italiani su tre si sono tenuti a distanza dalle urne. Questi dati negativi pesano inevitabilmente sulle prospettive dei partiti. Da una parte c’è il centrodestra, trainato da Fratelli d’Italia ma logorato dai litigi interni. Dall’altro c’è il campo largo di Pd e M5s, con i confini delle alleanze tutti da disegnare. Senza dimenticare poi i centristi, da Carlo Calenda a Matteo Renzi, pronti a far pesare il fatto di poter essere ago della bilancia alle prossime Politiche del 2023.

