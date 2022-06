Consiglieri eletti Piacenza 2022, seggi/ Risultati e preferenze con Tarasconi sindaco

Katia Tarasconi è il nuovo sindaco di Piacenza. Festa per il centrosinistra, che ha ottenuto il 53,46% secondo i risultati del Ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022. Patrizia Barbieri del centrodestra si è fermata quindi al 46,54%. Questi dati non sono solo importanti per conoscere il nome del nuovo sindaco di Piacenza, ma anche in chiave Consiglio Comunale, che prende forma con i nomi dei consiglieri eletti.

A tal proposito, vi ricordiamo che sono elaborazioni non ufficiali, in quanto i conteggi non sono dichiarati definitivi fino a quando non c’è il via libera della Prefettura, visto che potrebbero insorgere rinunce, riconteggi e ricorsi. Secondo tale elaborazione, vanno 20 seggi alla maggioranza e 12 all’opposizione. Nel primo caso, 8 al Pd con Paola De Micheli, Christian Fiazza, Paola Gazzolo, Andrea Fossati, Tiziana Albasi, Sergio Ferri, Salvatore Scafuto e Stefano Perrucci; altrettanti a Lista Civica con Francesco Brianzi, Claudia Gnocchi, Gianluca Bariola, Francesco Casati, Sibilla Brusamonti, Mario Dadati, Luca Dallanegra, Angela Stefania Fugazza; 2 a Piacenza Coraggiosa con Serena Groppelli, Boris Infantino; altrettanti a Piacenza oltre con Gianluca Ceccarelli, Caterina Pagani.

All’opposizione Patrizia Barbieri, 4 alla Lista Civica con Massimo Trespidi, Jonathan Papamarenghi, Barbara Mazza e Federica Sgorbati; 3 a Fratelli d’Italia con Sara Soresi, Gloria Zanardi e Nicola Domeneghetti; 1 alla Lega con Luca Zandonella; 1 a Corrado Sforza Fogliani dei Liberali; uno a Stefano Cugini e 1 ad Alternativa per Piacenza con Luigi Rabuffi. (di Silvana Palazzo)

ELEZIONI COMUNALI PIACENZA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Nei risultati delle Elezioni Comunali Piacenza 2022 il ballottaggio ha visto sfidarsi il 26 giugno 2022 per il secondo turno le due candidate Katia Tarasconi del centrosinistra e Patrizia Barbieri del centrodestra. L’esito del testa a testa ci consentirà anche di conoscere la composizione dei seggi eletti per il nuovo Consiglio comunale.

I risultati del primo turno avevano visto il centrosinistra in vantaggio con il 39,93% delle preferenze, pari a 15.828 voti. Questo l’elenco dei risultati delle liste a sostegno della Tarasconi: Partito Democratico 14,86%, Katia Tarasconi Lista civica per Piacenza 14,32%, Piacenza coraggiosa ecologista solidale4,40%, Piacenza oltre 3,97%, Azione con Calenda 1,56% e Pensionati piacentini 0,60%. Patrizia Barbieri, candidata del centrodestra, aveva raccolto il 37,72% delle preferenze, pari a 14.952 voti. Per quanto riguarda le liste a suo sostegno, questi i risultati: Patrizia Barbieri sindaco Trespidi con liberi 15,49%, Fratelli d’Italia 12,77%, Lega Salvini premier 6,70% e Forza Italia-Unione di Centro 3,27%. Qui il dettaglio dello spoglio a Piacenza nel primo turno

ELETTI PIACENZA, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Nelle elezioni comunali 2017 a Piacenza, si era deciso tutto al ballottaggio del 25 giugno. Patrizia Barbieri era stata eletta sindaco con 20.500 preferenze, pari al 58,54%. Sconfitto Paolo Rizzi del centrosinistra con il 41,46%. Il seggio comunale era stato così composto: 8 seggi alla Lega Nord, 5 seggi a Fratelli d’Italia, 5 seggi a Forza Italia, 4 seggi al PD, 2 seggi a Massimo Trespidi Sindaco, 1 seggio a Movimento Cinque Stelle e i restanti ad altri partiti come “Piacenza più Rizzi sindaco”, gruppo misto o Liberali Piacentini.

I consiglieri comunali furono i seguenti: Davide Garilli (Lega Nord), Eugenio Barbieri (Lega Nord), Filippo Bertolini (Fratelli d’Italia), Giorgia Buscarini (Partito Democratico), Lorella Cappucciati (Lega Nord), Carlo Cerretti (Fratelli d’Italia), Ivan Chiappa (Gruppo Misto), Roberto Colla (Piacenza più Rizzi Sindaco), Stefano Cugini (Gruppo Misto), Sergio Dagnino (M5S), Marvin Di Norcia (Lega Nord), Nicola Domeneghetti (Fratelli d’Italia), Christian Fiazza (Partito Democratico), Iacopo Freschi (Lega Nord), Michele Giardino (Gruppo Misto), Antonio Levoni (Liberali Piacentini), Gian Carlo Migli (Fratelli d’Italia), Marco Montanari (Lega Nord), Mauro Monti (Liberi), Sergio Pecorara (Gruppo Misto), Giulia Piroli (Partito Democratico), Pietro Pisani (Lega Nord), Andrea Pugni (Forza Italia), Francesco Rabboni (Gruppo Misto), Luigi Rabuffi (Rabuffi sindaco), Samuele Raggi (con Rizzi la Piacenza del futuro), Mauro Saccardi (Gruppo Misto), Carlo Segalini (Lega Nord), Sara Soresi (Fratelli d’Italia), Massimo Trespidi (Liberi), Gian Paolo Ultori (Liberali piacentini), Gloria Zanardi (Fratelli d’Italia).











