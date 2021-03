Consiglio Europeo, scontro sui vaccini/ Draghi pressa l’Ue: dosi, export, AstraZeneca

Si apre oggi in videoconferenza con i 27 Presidenti Ue un Consiglio Europeo dai toni e temi infuocati: lo scontro globale sui vaccini anti-Covid, le forti tensioni geopolitiche – tra Ue, Usa, Cina e Russia – e anche il mercato unico con la trasformazione digitale, sono solo alcuni dei temi all’ordine del giorno nella riunione di due giorni coordinata dal Presidente Charles Michel. Oggi 25 marzo e domani 26 marzo 2021 l’Europa torna a riunirsi in uno dei momenti di massima divisione interna, con i Paesi dilaniati dalla lentezza delle somministrazioni e distribuzioni dei vaccini anti-Covid.

«Il coordinamento europeo va cercato e bisogna far di tutto per rafforzarlo, se poi non funziona vanno trovate altre strade. Questo è pragmatismo, ma non in senso negativo per l’Europa», ha spiegato ieri Mario Draghi nelle Comunicazioni in Parlamento presentando i temi del Consiglio Europeo delle prossime 48 ore. «Stiamo ancora imparando, non ci siamo fermati, l’insidia e la difficoltà di capire quello che sta succedendo sono ancora presenti. La delusione dei cittadini europei è stata grande. Non so se ci sono stati errori, non ha tanta importanza, bisogna avere un’umiltà di giudizio e guardare al futuro: ora le cose vanno meglio. C’è il nuovo commissario Breton, che è bravissimo, bisogna guardare ai segni positivi all’orizzonte. Bisogna far di tutto per rafforzare il coordinamento europeo, non metto la ricerca di altre strade prima dell’Europa, non c’è nessun vantaggio, la scelta europea è stata giusta e resta la prima strada», ribadisce ancora il Premier ponendo una forte pressione a tutti i membri del Consiglio Ue. Il concetto è chiaro: «se il coordinamento Ue funziona, bene, altrimenti si va per proprio conto» è il messaggio ancora ribadito ieri dal Presidente del Consiglio italiano.

ODG CONSIGLIO UE: TUTTI I TEMI

Il 25 e 26 marzo i leader dell’UE si riuniranno in videoconferenza per discutere dei seguenti temi: «risposta alla pandemia di COVID-19, mercato unico, politica industriale, trasformazione digitale ed economia, situazione nel Mediterraneo orientale e relazioni con la Russia», recita la lettera di invito al Consiglio Europeo del Presidente Charles Michel. Viene poi annunciata la presenza in video conferenza del presidente americano Biden, «che condividerà le sue opinioni sulla nostra futura cooperazione». Per quanto riguarda l’emergenza Covid, ribadisce il n.1 del Consiglio Ue «la nostra priorità assoluta è accelerare le campagne di vaccinazione in tutta l’UE. A tal fine occorre intensificare i lavori in corso per incrementare la produzione di vaccini, aumentarne le consegne e garantire una maggiore trasparenza e prevedibilità delle forniture. Affronteremo inoltre i temi dei certificati COVID e della dimensione internazionale».

In merito invece alle questioni internazionali, l’Europa invita gli stessi membri a «difendere i nostri interessi e i nostri valori e contribuire attivamente a plasmare il futuro globale. La nostra unità è un presupposto per affermare la nostra influenza. Per quanto concerne la Russia, propongo di fare il punto della situazione e condividerò con voi i risultati dei miei ultimi contatti con il presidente Putin prima di procedere a un dibattito più strategico sulla questione in occasione della prossima riunione del Consiglio europeo in presenza».

EXPORT VACCINI, LO SCONTRO UE-UK

Con un Macron inguaiato dalla situazione dei ricoveri, un Sanchez in Spagna con la “grana” Iglesias nella coalizione di sinistra, e soprattutto una Merkel in crollo totale di sondaggi e consenso interno (dopo il clamoroso dietrofront sul lockdown di Pasqua, revocato ieri con ammissione personale di colpe), è Mario Draghi il leader a cui l’Europa guarda e che allo stesso teme a Bruxelles: ancora ieri la “frustata” data sul caso AstraZeneca-Anagni ha di fatto accelerato l’accordo serale siglato (ancora da definire nei dettagli) tra Commissione Ue e Regno Unito circa l’export dei vaccini. In un primo momento infatti, proprio a seguito dell’ennesimo scontro a distanza Bruxelles-Londra sui vaccini AstraZeneca, la Commissione Ue ha adottato una revisione molto dura del meccanismo per l’autorizzazione all’esportazione dei vaccini, aggiungendo la «reciprocità» e la «proporzionalità».

Le domande di esportazione dei vaccini, in sostanza, saranno valutate caso per caso in modo che le richieste di export non costituiscano una minaccia per l’approvvigionamento dei 27 Paesi Ue. È di fatto la “linea Draghi” vista qualche settimana fa sul caso Australia e così come tale viene riproposta dalla Commissione: davanti alla “minaccia” europea, è il Regno Unito a fare un passo indietro e con Boris Johnson arrivare di fatto a formulare un accordo bilaterale con l’Europa. «Ue e Regno Unito sono molto vicine a un’intesa nei negoziati svoltisi a Bruxelles con l’impegno a creare le condizioni per una soluzione vantaggiosa per tutti (win-win) sulle forniture dei vaccini anti Covid in modo da “espanderne la distribuzione a tutti i nostri cittadini», si legge nel comunicato congiunto della Commissione Ue e del Governo UK.

Dopo lo scontro a distanza Dombrovskis-Johnson, e dopo il decisivo “input” dato dall’Italia, «L’apertura e la cooperazione globale fra tutti in Paesi saranno la chiave per superare definitivamente la pandemia e prepararsi meglio ad affrontare le future sfide, riconoscono le due parti, assicurando di voler continuare le discussione sui dettagli», conclude la nota anglo-europea. Blocco delle esportazioni e catena di approvvigionamento dei vaccini: di questo si parlerà e non poco tra oggi e domani al Consiglio Europeo, con la presenza di Biden che non sarà in secondo piano in questo rinnovato asse Usa-Ue (in contrasto al recente avvicinamento Cina-Russia, entrambe sanzionate pesantemente dalla Commissione Europea).



