Constantine/ Video, su Iris il film con Keanu Reeves (oggi, 7 giugno 2019)

Constantine arricchisce la programmazione televisiva di Iris per la prima serata di oggi venerdì 7 giugno 2019 a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d'America nel 2005 dalla casa cinematografica della porta Bros Pictures. La regia è di Francis Lawrence con soggetto tratto dal fumetto scritto da Jamie Delano e Garth Ennis mentre la sceneggiatura è stata adattata da Frank A. Cappello e Kevin Brodbin. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Klaus Badelt e Brian Tyler con la scenografia di Naomi Shohan mentre nel cast figurano Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Pruitt Taylor Vince e Gavin Rossdale.

Constantine, la trama del film

Ora soffermiamoci sulla trama di Constantine. Un famoso esorcista sta attraversando un periodo particolarmente difficile della propria vita in quanto gli viene diagnosticato un tumore maligno che molto presto lo porterà alla morte. Tuttavia questo non lo fa desistere dall’offrire il proprio aiuto ad una detective privato di nome Angela che sta cercando di capire come sia avvenuta la morte della propria sorella gemella Isabel. Una circostanza quanto mai irrealistica che non sembra portare alla tesi del suicidio così come evidenziato dalle indagini della polizia per cui la sorella sta cercando di avvalersi del supporto e soprattutto delle capacità medianiche dell’esorcista per scoprire qualcosa di più anche perché la sua stessa sorella aveva a sua volta aveva delle capacità in tal senso. La realtà è quantomeno terrificante in quanto in effetti la sorella si è tolta di propria volontà la vita in quanto venuta a conoscenza del terribile piano voluto dal figlio di Satana per instaurare il suo regno sulla Terra adempimento così ad una vecchia profezia contenuta nella Bibbia.

La donna per evitare che potesse fare da tramite per questo ha deciso di togliersi preventivamente la vita. Purtroppo il suo sacrificio non sarà utile alla causa in quanto sua sorella per cercare di capire la vicenda utilizza dei poteri divinatori che non fanno altro che permettere allo stesso figlio di Satana di entrare nel mondo terrestre e quindi di mettere tutto a ferro e fuoco anche con la complicità dell’Angelo Gabriele il quale ritenendo gli uomini indegni del dono fatto loro dal Signore Dio ha deciso di destinarli ad un inferno sulla Terra e soltanto a coloro che sapranno resistere a questo genere di situazione potranno finalmente avere il meritato Paradiso nell’altro mondo. L’esorcista per sconfiggere questo potente avversario si toglie la vita ed in particolare attira l’attenzione di Lucifero il quale gli darà incredibilmente supporto perché infastidito dalla possibilità che possa esserci un secondo mondo degli inferi.

