Consultazioni Fico, tavolo Pd-Iv-M5s/ Diretta crisi Governo: scenari da Conte a Renzi

Si rinnova il secondo giro di Consultazioni per la crisi di Governo guidate dal Presidente della Camera Roberto Fico, incaricato lo scorso 29 gennaio dal Presidente Mattarella al “mandato esplorativo” per trovare all’interno della maggioranza uscente i “profili” giusti per continuare la Legislatura fino al 2023. Ieri si è chiuso il primo ciclo di incontri con tutti i partiti che hanno espresso l’intenzione di far parte della “nuova maggioranza di Centrosinistra”, e un risultato c’è stato: tutti i movimenti, compresa Italia Viva di Matteo Renzi, si sono detti disposti di sedersi ad un tavolo per tracciare il programma potenziale per il prossimo Governo.

E così dalle ore 9.30 di stamane alla Camera il Presidente-esploratore Fico incontrerà le delegazioni dei capigruppo – senza leader dunque – dei principali partiti che già facevano parte del Conte-bis: Ettore Licheri e Davide Crippa per M5s; Andrea Marcucci e Graziano Delrio per Pd; Federico Fornaro e Loredana De Petris per LeU; Davide Faraone e Maria Elena Boschi per Italia Viva. Rimandato per il momento l’incontro-scontro con i 4 leader (Zingaretti, Crimi, Speranza e Renzi) anche se non è escluso che possa avvenire già in serata, qualora il tavolo sui contenuti del programma andasse bene.

IL FATTORE RENZI

«Questa non è la fase in cui dobbiamo discutere di nomi ma dobbiamo cercare una sintonia sui contenuti, sul programma. Abbiamo il problma di mettere il paese in condizione di affrontare le emergenze. Noi saremo molto categorici su questo: in questi due giorni che abbiamo davanti», così ieri il presidente di Italia Viva Ettore Rosato sottolineava quanto già ribadito da Renzi alle Consultazioni da Fico. Al momento di “nomi” – cioè di Premier – non si parla, bensì occorre tracciare un programma di Governo unitario che possa far ripartire l’Italia dopo la crisi stagnante degli ultimi mesi. L’impressione è che Renzi continui ad alzare la “posta”, ormai giunta ad un livello assai delicato: come ben spiega il direttore del Foglio Claudio Cerasa nella sua “lettura” della crisi, «Renzi alza il prezzo per il TrisConte puntando su 4 temi: giustizia, lavoro, scuola, Recovery (deleghe Mef). Perché la formula “contratto di governo”? Per poi dire: se siamo d’accordo sui temi un premier vale l’altro. Anche un Draghi? Dipenderà da FI. Prossime 24h decisive». Pd e M5s, come del resto anche LeU, Europeisti, Autonomie e Maie, puntano solo sul Conte-ter come opzione ma servono i voti dei renziani altrimenti l’esecutivo non potrà nemmeno concepire di poter nascere. Con lo spauracchio delle Elezioni che resta sempre vivo, tutti sanno che i cordoni di una maggioranza solida può avvenire riportando l’ex Premier fiorentino all’interno della maggioranza: ma le liti interne al M5s e un Pd tutt’altro che “deciso” sull’unica figura di Conte come opzione rendono ancor più firbillante l’attesa per il colloquio che tra domani e mercoledì il Presidente Fico dovrà svolgere al Quirinale da Mattarella.

CRISI GOVERNO: QUALI SCENARI RIMANGONO

Renzi ancora ieri ha insistito sull’opzione politica come principale per risolvere la crisi di Governo, anche se «nel caso in cui questa dovesse fallire accompagneremmo con rispetto le decisioni del capo dello Stato. Ora una cosa alla volta, prima proviamo a fare il governo politico». Resta dunque in pista l’ipotesi del Governo istituzionale con un possibile appoggio di Forza Italia e Lega per un esecutivo che traghetti l’Italia durante i primi mesi del Recovery Fund e verso le Elezioni nel prossimo anno. Mentre oggi alle Consultazioni da Fico si dovrà parlare con i capigruppo dei temi-cardine del prossimo “Contratto di Governo”, sul tavolo politico le opzioni in gioco restano sostanziale tre: un Conte-ter con un maxi-rimpasto e almeno 4 ministeri per Italia Viva; un Governo con l’attuale maggioranza ma con Premier diverso (con il totonomi su Franceschini, Guerini, Patuanelli o lo stesso Fico); infine il “piano C” di Mattarella, qualora fallissero le trattative, ovvero l’appello ad un Governo di unità nazionale con il “rientro” di Forza Italia e Lega e uno tra Mario Draghi, Marta Cartabia o Fabio Panetta (abile membro board BCE) a Palazzo Chigi.



