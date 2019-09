Conte ad Atreju 2019: “Tasse su merendine e voli praticabili”/ “Evitiamo aumento Iva”

Il premier Giuseppe Conte apre alla tassa sulle merendine nonché a quella sui voli internazionali. Intervenendo ad Atreju 2019, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia, il presidente del consiglio ha appoggiato la proposta del ministro dell’istruzione Fioramento, che vorrebbe appunto “colpire” i cibi cosiddetti spazzatura come le merendine o le bibite gassate. “Mi pare praticabile”, ha spiegato il massimo esponente del governo Movimento 5 Stelle-Partito Democratico. Per quanto riguarda i voli, l’idea è quella di aumentare di un euro le rotte nazionali, e di 1.5 quelle internazionali. Uno sguardo anche all’ambiente: “Elaboriamo un piano industriale con un patto con tutto il mondo produttivo per cui progressivamente, attraverso meccanismi soprattutto incentivanti, riusciamo a orientare tutto il sistema verso la transizione energetica, verso un Green New Deal”. Conte, intervistato da Bruno Vespa, parla anche della questione migranti: “Nel tete à tete con Macron – le sue parole – il tema dei migranti economici è stato al centro della nostra discussione. Non darò tregua a Macron. La Germania ha addirittura dato grandi aperture. Inutile annunciare: dobbiamo avere un meccanismo automatico che si applichi subito. Devono partecipare tutti e 28”.

CONTE AD ATREJU 2019: “TASSE SU MERENDINE E VOLI PRATICABILI”

Si parla anche della futura manovra politica, e Conte fa una precisazione sull’Iva: “Il vero ostacolo, e quindi il vero risultato, sarà evitare l’incremento dell’Iva. Nella manovra potremo solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico. Ho preteso, ad esempio, asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi. Un suo aumento – ribadisce ancora sull’Iva il premier – potrebbe comprimere ulteriormente la domanda interna”. Infine un commento su Matteo Renzi, che recentemente ha creato il suo partito, “Italia Viva”, scindendosi dal Pd, e su Salvini e la posizione della Lega sui migranti: “Matteo Renzi un “demolition man” per il governo? Non ho motivo di crederlo. La Lega si è ritrovata completamente isolata in Europa perché con Afd e altre forze sono ancora più a destra di forze di Paesi di Visegrad. E l’Italia da Visegrad raramente è stata supportata. Se io oggi trovo grande apertura nei meccanismi di redistribuzione non è dai Paesi di Visegrad”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA