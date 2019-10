Conte lite con la Iena per il parmigiano a Pompeo/ Video “ecco, i soliti italiani”

Nuovi dazi in arrivo per l’Europa e l’Italia da parte degli Stati Uniti d’America. Per questo motivo Le Iene hanno pensato di presentarsi all’incontro tra il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il primo ministro Giuseppe Conte riunitosi questo pomeriggio a Roma. La Iena Alice Martinelli irrompe per consegnare un premio speciale a Mike Pompeo: si tratta del premio parmigiano reggiano, uno delle eccellenze culinarie italiane più conosciute ed acquistate al mondo. Stando a quanto detto dalla Coldiretti, con l’aumento dei dazi in arrivo per la manovra politica di Trump un chilo di grana potrebbe arrivare a costare negli Stati Uniti fino a 80 dollari al chilo. Un aumento considerevole che potrebbe causare non pochi problemi all’export di uno dei prodotti italiani più famosi al mondo. Non solo, questa nuova ondata di dazi americani in arrivo sull’Unione Europea colpiranno diversi prodotti “made in Italy” apprezzatissimi in tutto il mondo. Alcuni dei prodotti di eccellenza della cucina italiana come l’olio extra vergine di oliva, la mozzarella di bufala fino al parmigiano reggiano sono a rischio.

Dazi americani sul parmigiano reggiano, Le Iene: “I nostri agricoltori lo fanno con il cuore”

La Iena Alice Martinelli per l’occasione ha fatto irruzione nell’incontro tra Giuseppe Conte e Mike Pompeo per consegnare a quest’ultimo per consegnargli un pezzo di parmigiano reggiano. “I nostri agricoltori lo fanno con il cuore, è il frutto del loro impegno e del loro sudore. Lo porti al presidente Trump” ha detto Alice Martinelli, ma Giuseppe Conte non ha apprezzato l’intervento dell’inviata del programma cult di Italia 1. Il Premier, infatti, ha prontamente preso dalle mani del segretario di Stato americano Pompeo il pezzo di parmigiano reggiano invitando la Iena ad allontanarsi dicendo: “Lo faccia fare a me, il presidente del Consiglio, non è così che si difende l’Italia”. Alice Martinelli precisa: “Speriamo che uno dei prodotti più buoni della cucina italiana spinga Donald Trump a più miti consigli sui dazi che rischiano di mettere in ginocchio tante attività del nostro Paese”, ma il Premier Conte chiede alla ragazza di lasciare la sala. Ecco qui il video completo di quanto successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA