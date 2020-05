Conte, vertice con sindacati e imprese/ Decreto maggio: IV “risorse insufficienti”

Pubblicità

Alle ore 18 il Premier Giuseppe Conte ha in agenda un vertice con imprese e sindacati sul nuovo Decreto Maggio (l’ex Dl Aprile slittato per problemi su fondi e tempistiche di attuazione), mentre domani mattina è confermato il tavolo – sempre in videoconferenza – con la Confindustria di Bonomi che negli ultimi giorni ha criticato pesantemente l’azione del Governo per la fase 2 economica. Al centro dell’incontro di oggi ovviamente le risorse e le regole che l’esecutivo intende adottare nel nuovo Decreto economico, con capitolo sicuramente caldissimo su ammortizzatori sociali e aiuti da destinare a imprese e lavoratori appena “entrati” nella fase 2 del coronavirus. Il piano da 55 miliardi di euro (80 complessivi con anche i 25 del Cura Italia già stanziati a marzo-aprile) tarda ad arrivare e dopo gli scontri nelle ultime 48 ore nei vertici di Governo tra Pd-Italia Viva e Movimento 5 Stelle, si cerca di trovare una “quadra” in vista di un probabile Consiglio dei Ministri tra domani e giovedì. «Gli italiani hanno mostrato, complessivamente, un grande senso di responsabilità. Nella reazione dei cittadini ho colto grande voglia di ripartire, ma anche consapevolezza che bisogna farlo nel rispetto delle regole» ha spiegato nell’intervista ad Affari Italiani il Premier Conte in merito alle nuove sfide che il Governo deve affrontare nelle prossime settimane, rese più complicate proprio dalla distanza esistenza ancora tra i diversi partiti di maggioranza.

Pubblicità

CAOS DECRETO MAGGIO: L’ATTACCO DI ITALIA VIVA

Secondo l’Agenzia Ansa dopo il vertice di governo di ieri sera si stanno limando ancora le misure da inserire nel Decreto Maggio, in special modo sui trasferimenti a fondo perduto: tanto il Reddito di Emergenza, quanto la liquidità alle imprese è ancora allo studio dei tecnici per presentare un quadro soddisfacente al Ministero dell’Economia e poi al prossimo CdM. Con sindacati, parti sociali, imprese e domani Confindustria si tenta l’ultima verifica prima di poter approdare al varo effettivo del Decreto atteso ormai da più di un mese: sono destinati a salire a 3 miliardi i fondi per la sanità presenti nell’ex Dl aprile ma secondo la Ministra per le Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti, tali misure sono insufficienti per rispondere alle reali esigenze degli italiani. In durissimo intervento a “Fatti e Misfatti” su Tg Com24, l’esponente di Italia Viva punta dritto alla gestione Conte-Gualtieri del Dl Maggio sottolineando tutte le mancanze: «Le risorse che saranno stanziate dal prossimo decreto le ritengo del tutto insufficienti per rispondere alle reali esigenze delle famiglie. La mia richiesta non è stata accolta, non sono stati stanziati sufficienti soldi».

Pubblicità

La Bonetti ha spiegato poi che in proposta vi era un assegno per ogni figlio da destinare durante l’emergenza coronavirus, oltre al rinnovo del congedo parentale fino al 30 settembre 2020 e al raddoppio del bonus baby sitter: «non è stato accolto dalla maggioranza. Avevo chiesto risorse adeguate per i congedi parentali e i voucher baby-sitter da estendere però per un maggior utilizzo per i servizi educativi. Credo sia un errore, in questo momento le famiglie italiane necessitano davvero di investimenti. Da esponente del Governo devo accettare fatiche e battaglie perse, anche se giuste». E sempre ai microfoni di Paolo Liguori, la renziana in CdM (assieme a Teresa Bellanova, ndr) lancia altre anticipazioni sul Decreto: «Ci saranno delle risorse, non tante, per costruire una rete di servizi educativi, cioè attività come i centri estivi in aiuto per le famiglie e sono convinta che queste risorse sapranno attivare quella comunità educante che non è presente solo nella scuola ma anche fuori e che comprende il terzo settore, le comunità locali, il volontariato, il mondo dello sport. Non lasceremo sole le famiglie».



© RIPRODUZIONE RISERVATA