Conte vs Maresca, video “Sempre tu, anche alla Var”/ L’arbitro “Quando non vincete..”

Scintille tra Antonio Conte e l’arbitro Fabio Maresca al termine di Udinese-Inter. L’allenatore nerazzurro ha protestato per un fallo fischiato contro la sua squadra. A questo punto il direttore di gara ha ammonito il tecnico, il quale però ha continuato a protestare, guadagnandosi il cartellino rosso. «Sempre tu, anche alla Var, sempre tu», ha urlato Conte rivolgendosi all’arbitro, prima di rientrare nello spogliatoio. Inoltre, non ha gradito neppure i quattro minuti di recupero che sono stati assegnati dall’arbitro, infatti tutta la panchina dell’Inter ha protestato, così come per la mancata seconda ammonizione nei confronti di Arslan, che è stato poi sostituito da Gotti. Dopo il triplice fischio dell’arbitro è andato poi in scena un parapiglia, con i giocatori e lo staff del club nerazzurro che hanno protestato duramente contro il direttore di gara. Infatti, il dirigente Lele Oriali è stato espulso. Questi ha più volte replicato: «Dovete accettare quando non riuscite a vincere». Momenti di tensione anche negli spogliatoi, con Conte che ha protestato in modo molto vibrante contro l’arbitro. Oltre alle urla, c’è stato un confronto molto acceso.

CONTE SU ESPULSIONE DI MARESCA “SUL RECUPERO…”

«Alla fine c’è stata la mia espulsione, penso che un po’ più di recupero poteva venire accordato. Ho protestato per questo e l’arbitro mi ha prima ammonito e poi mandato via, non eravamo d’accordo sul minutaggio del recupero», ha dichiarato Antonio Conte a Sky Sport nel post partita. L’allenatore dell’Inter è convinto che i quattro minuti di recupero nel match contro l’Udinese siano pochi. «Mi sono sembrati pochi, ma l’arbitro deve prendere decisioni e noi dobbiamo accettarle anche se a volte non si è d’accordo», ha aggiunto l’allenatore nerazzurro. Sui social è subito scoppiato il dibattito, con i tifosi divisi. Quelli dell’Inter si sono uniti alle proteste, tutti gli altri si sono divisi tra critiche per la reazione di Antonio Conte e commenti ironici. Come quello di un utente, che ha citato la frase dell’arbitro per “sfottere” i tifosi nerazzurri: «Maresca ha spiegato alla perfezione i 112 anni di storia dell’Inter in 6 parole».

