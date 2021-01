Diretta/ Udinese Inter (Serie A) streaming video e tv. Conte cerca continuità

DIRETTA UDINESE INTER: CONTE TENTA L’AGGANCIO ALLA VETTA!

Udinese Inter, in diretta sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Conte cerca continuità nella rincorsa al Milan e al primo posto: i nerazzurri sono reduci da quella che è probabilmente la vittoria più importante della stagione, il successo contro la Juventus che ha legittimato la candidatura-Scudetto di Lukaku e compagni, che sono tornati alla vittoria dopo aver raccolto un solo punto dalle trasferte in casa di Sampdoria e Roma. Il Milan resta a 3 punti di distanza e sarà difficile mettere le mani sul titolo d’inverno, ma l’Inter vuole dimostrare di credere al titolo cercando di dare forza al proprio cammino. L’Udinese continua a navigare in acque non proprio tranquille, ma il recupero contro l’Atalanta ha regalato un buon punto alla formazione allenata da Luca Gotti. ora a +4 dalla zona retrocessione ma a digiuno di vittorie da 8 partite consecutive, dalla trasferta in casa del Torino del 12 dicembre scorso, mentre alla Dacia Arena i friulani non vincono dal successo sul Genoa del 22 novembre 2020.

DIRETTA UDINESE INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Inter sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Le probabili formazioni della sfida tra Udinese e Inter alla Dacia Arena di Udine. I padroni di casa allenati da Luca Gotti scenderanno in campo con un 3-5-1-1 e questo undici titolare: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Conte con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Ashley Young; Lukaku, Lautaro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Udinese Inter: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 6.00 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 1.55 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 4.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

